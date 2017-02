¿Celebrarán en Rusia el Centenario de La Gran Revolución de Octubre?

© Sputnik/ Alexandr Polerenko Regreso de la Corona: los Románov vuelven a Rusia en el año del centenario de la Revolución

Según opina Vitali Tretiakov, politólogo y periodista ruso, debe ser indiscutible la celebración del centenario de la Gran Revolución de Octubre, ya que representa uno de los hechos más grandes del siglo y 'cambió todo el curso de la historia mundial'.

En Rusia, insiste el experto, sin duda, es el hecho 'más importante', teniendo en cuenta que de ello dependieron otros grandes acontecimientos del siglo: la victoria en la Segunda Guerra Mundial y, después, la caída de la URSS.

"Es exactamente gracias a la Revolución de Octubre (la llegada al poder de los bolcheviques) que Rusia, bajo el nombre de la Unión Soviética, se convirtió en una de las dos superpotencias mundiales, alcanzando su máximo poderío e influencia en la historia", afirmó Tretiakov.

Su artículo, publicado en Svobodnaya Pressa, destacó varias causas como fundamento de su opinión. El autor hizo hincapié en que los bolcheviques, de hecho, habían logrado unir al casi desintegrado país, llevándolo al desarrollo y a la victoria sobre el fascismo.

© Sputnik/ Moises Nappelbaum Сómo Lenin ocultó al último zar de Rusia

"No se excluye la posibilidad de que, si no hubiesen llegado al poder [los bolcheviques], hoy en día no existiría nuestro país en sus fronteras actuales y hasta con ese nombre. Bajo el gobierno bolchevique (comunista) la URSS venció en la Gran Guerra Patria, preservando la integridad territorial e independencia del país y el pueblo, eliminando la amenaza de su total aniquilación", explicó.

Durante las primeras décadas tras la Gran Revolución el país logró superar el atraso en el desarrollo científico-técnico, intelectual y social que se había percibido como un atributo del país por los intelectuales rusos desde el siglo ХVIII, sostuvo el experto y exdecano de la Facultad del Periodismo de la Universidad de Moscú.

"Como consecuencia de la llegada al poder del partido comunista (bolchevique) Rusia pudo no solo eliminar este atraso, sino también superó a los países occidentales en casi todas las esferas, salvo en el nivel de vida material de los ciudadanos (y aún en eso solo respecto a unos pocos países de Occidente)", aseguró.

El autor pone a la Gran Revolución de Octubre en la misma escala que los acontecimientos más grandes de la Humanidad, siendo un experimento sin precedentes destinado a alcanzar un ideal de igualdad, hecho cuya importancia se compara con el surgimiento de las religiones universales.

© Sputnik/ Mikhail Mokrushin La Revolución de Octubre y su influjo sobre China

"Los bolcheviques fueron los primeros en intentar hace realidad una de las utopías más grandes, es decir, establecer una sociedad sin clases sociales, ni razas, ni otros antagonismos de la sociedad y el estado. Fracasaron en hacerlo, probablemente, porque no hay utopía que sea alcanzable", opinó el experto.

El centenario de La Gran Revolución debe celebrarse en Rusia como una fiesta estatal oficial, insistió el politólogo, subrayando que los estadistas y políticos modernos deben también involucrarse en la discusión del tema.

"Para mi no cabe duda la importancia histórica de la Gran Revolución de Octubre", reiteró.