Operación en Siria avala los logros de la industria aeronáutica rusa

"Siria demostró que la mayoría de las cosas se hicieron bien últimamente, y la reciente presentación del caza MiG-35 también indica que estamos avanzando por el camino correcto", dijo durante una visita a la fábrica de motores de aviación Saturn.

El vicepresidente del Gobierno destacó que las principales empresas aeronáuticas de Rusia logran mantener su competitividad.

"Tenemos dos tareas, por un lado, aumentar la producción de aeronaves de combate modernas para las fuerzas aeroespaciales,(…) y por el otro, que nuestra propia industria aeronáutica abastezca nuestros vuelos civiles", agregó.

El 30 de septiembre de 2015 Rusia empezó a petición del presidente sirio, Bashar Asad, una ofensiva aérea para detener la expansión de grupos yihadistas.

Más de un año después, en diciembre de 2016, el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, informó que la Fuerza Aeroespacial de Rusia realizó durante esta campaña militar 17.800 vuelos, llevando a cabo 71.000 ataques contra la infraestructura de los terroristas.