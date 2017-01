© Sputnik/ Artyom Zhitenev Senador ruso: Trump necesita a Rusia para acabar con Daesh

"Si hay una manera de que podamos combatir ISIS (Daesh) con cualquier país, ya sea Rusia o cualquier otra (nación) y tenemos un interés nacional compartido en eso, seguramente, lo haremos", señaló.

Puesto que Trump había dicho que estaría dispuesto a colaborar con cualquiera para derrotar a Daesh, un periodista preguntó a Spicer si eso incluiría al actual presidente de Siria, Bashar Asad.

"No vayamos tan lejos con esto", atajó el portavoz para terminar admitiendo que la Administración no ha planteado un no rotundo a esa posibilidad.