Tillerson, promovido a este puesto por el presidente electo, Donald Trump, declaró que EEUU podrá reconocer la adhesión de Crimea a Rusia de lograrse un acuerdo "más amplio" en el que se respeten los intereses de Ucrania.

"Moscú no necesita en absoluto que alguien reconozca a Crimea, porque no es un Estado independiente sino una parte de Rusia y como tal no necesita reconocimiento de nadie", explicó el parlamentario que es experto en problemática internacional.

© REUTERS/ Jonathan Ernst Tillerson: Rusia no tiene derecho legal sobre Crimea

Crimea se escindió de Ucrania y se adhirió a Rusia en marzo de 2014, después de que el 96% de los votantes apoyara esta opción en un referendo celebrado como reacción al cambio violento del poder en Kiev.

La Cancillería rusa declaró en repetidas ocasiones que los crimeos votaron —democráticamente y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de la ONU— por la reunificación con Rusia que respeta y acepta su esta decisión.

Tema: Retorno de Crimea a Rusia

El presidente ruso, Vladímir Putin, dijo que "el tema de Crimea está cerrado definitivamente".