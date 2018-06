Unos 3.000 hinchas extranjeros recorrieron ciudades de la región de Rostov del Don (fotos)

Uruguay presente en Rostov del Don 🇷🇺, ciudad de nuestro segundo partido en el mundial 🇺🇾⚽ #URU vs #KSA #WorldCup



Uruguayan presence in Rostov-On-Don 🇷🇺, city of our second World Cup game 🇺🇾⚽ #URU vs #KSA #WorldCup pic.twitter.com/5lIgfk0zVA