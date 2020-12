A la conquista de América Latina: los legendarios UAZ ganan terreno en el mercado chileno | Vídeo, fotos

La marca UAZ está entre los mayores fabricantes rusos de todoterrenos de tracción 4x4. Los productos de la marca son conocidos por todo el mundo y se exportan a más de 40 países. En este sentido, uno de los mercados más prometedores para la empresa es Latinoamérica.

En total, son 10 los países de esta región que optaron por la seguridad, confiabilidad y calidad de los todoterrenos UAZ: Bolivia, Haití, Honduras, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Nicaragua, Chile y Ecuador. En la vanguardia están Bolivia, Chile y México y se debe a razones específicas, comenta a Sputnik el director del grupo de ventas en los países de América, Mijaíl Komrakov.

En lo que se refiere a Chile, la compañía tiene "planes ambiciosos" de expandir su presencia. Desde 2019 ha estado en venta solamente el 4x4 UAZ Hunter, un todoterreno "confiable y estructuralmente simple" que cuenta con un motor de gasolina de 2,7 litros y 135 caballos de potencia.

Dos vehículos UAZ Hunter © Foto : Cortesía Sergio Salgado

Un UAZ Hunter con paisajes de Chile © Foto : Cortesía Sergio Salgado

UAZ Hunter en Chile © Foto : Cortesía Sergio Salgado 1 / 3 © Foto : Cortesía Sergio Salgado Dos vehículos UAZ Hunter

Hasta el momento, se han vendido más de 100 unidades en diferentes modificaciones del Hunter, y "muchos clientes realmente esperan la Bukhanka", confesó a Sputnik Andréi Duben, director comercial de UAZ Chile. Y pronto tendrán la oportunidad de adquirirlo.

Este año, en el país se completaron las pruebas de homologación de otros tres modelos, donde además del furgón Bukhanka, están el vehículo comercial Profi y el SUV Patriot, que se venderá en Chile bajo el nombre comercial de Kazak.

"Hemos venido aquí con mucho entusiasmo y por mucho tiempo", sostiene Komrakov.

Mirar al futuro siguiendo las tradiciones

Entre los productos de UAZ, la Bukhanka ocupa un lugar especial. El furgón, cuyo nombre oficial es UAZ-452, recibió el apodo Bukhanka —hogaza de pan en ruso— debido a que su carrocería recuerda una barra de pan.

Desde que en 1965 se comenzó a producir en serie en la planta de Uliánovsk, su diseño exterior no ha experimentado cambio notable alguno. Pero los especialistas de la compañía aseguran que este hecho será un punto a favor para el consumidor chileno.

"En Chile hay una gran cantidad de fanáticos del Volkswagen Combi de los años sesenta. Creado en un estilo similar, la Bukhanka en primer lugar, está equipada con tracción 4x4 y, en segundo lugar, cumple con los requisitos ambientales establecidos en el país", afirma Duben.

Como estándar, la furgoneta tiene un motor de gasolina de 2,7 litros de 112 caballos y un torque máximo de 198 Nm a 2.500 rpm. El vehículo cuenta con una transmisión manual de cinco velocidades y tracción 4x4 desconectable. Y especialmente para Chile, la compañía diseñó el UAZ Bukhanka Patagonia.

© Foto : UAZ Chile UAZ Bukhanka Patagonia

Estará equipado adicionalmente con parrilla de techo con escalera, neumáticos extrarresistentes BFGoodrich con discos de acero y un equipo de sistema global ruso de respuesta de emergencia ante accidentes de tráfico ERA-Glonass, entre otros.

Ambos representantes de la firma consultados por Sputnik sostienen que los chilenos también tomarán a gusto la versión comercial Profi como "el único vehículo comercial de cabina simple, con tracción en las cuatro ruedas de su segmento".

La Bukhanka ya está disponible para preventa en la página oficial de UAZ Chile y su suministro se espera para 2021, junto con otros modelos. Su precio comienza en 13 millones de pesos chilenos (unos 17.000 dólares) para la versión básica, mientras que por una Bukhanka Patagonia habrá que pagar 17,2 millones de pesos (22.875 dólares).

"Como en un verdadero tanque": la experiencia del Club UAZ Chile

En espera de los nuevos modelos en tierras chilenas, Sputnik descubrió que en Chile existe el club de aficionados de UAZ. Alrededor de 40 dueños de vehículos de la marca han formado un grupo donde intercambian conocimientos acerca de su mecánica y manutención. Además, realizan actividades de conducción off road.

El presidente del club, Sergio Salgado, es un fanático de los vehículos 4x4. Actualmente posee cinco vehículos de este tipo, pero destaca una afección especial por su UAZ Hunter, que compró en 2019.

"Hace unos 15 años que me enteré de la marca UAZ, busqué información en internet y vi vídeos de ellos. Desarrollé un gran deseo de algún día poder tener uno, pero el problema era que a mi país no llegaban. En 2019 supe que la marca estaba en Chile y no dudé en ir a ver uno. El enamoramiento fue inmediato", narra Salgado.

© Foto : Cortesía Sergio Salgado Miembros del club UAZ Chile

En su opinión, el UAZ tiene notables ventajas frente a otros vehículos de tracción total: una capacidad real de 4х4, una construcción fuerte y la simpleza de los componentes que minimizan los riesgos de un fallo, pero "y si este llegase a pasar en terreno, sería muy fácil de resolver el problema y continuar. Esto es clave para los que amamos este tipo de actividades".

Otros puntos a favor del Hunter son un amplio espacio interior y una suspensión rápida: "Su excelente espacio interior hace que sea muy cómodo andar en él, además que su suspensión es bastante ágil al momento de articular en grietas o pasos complicados, y si a esto sumamos que su modo 4L [un mayor torque, a menos velocidad] es muy reducido, permite avanzar como en un verdadero tanque", comparte su experiencia el presidente del Club UAZ Chile.

© Foto : Cortesía Sergio Salgado Sergio Salgado, presidente del club UAZ Chile y su UAZ Hunter

Cuenta una historia divertida: una vez, unos vendedores de neumáticos tomaron su nuevo Hunter por un auto antiguo restaurado y se negaron a creer que era de fabricación reciente, hasta que les mostró el certificado de dominio.

"Era porque el UAZ Hunter tiene un aspecto retro que no ha cambiado desde el año 1972. Cuando les indiqué que era un modelo nuevo del año 2019, pensaron que estaba bromeando", recuerda Salgado.

"Es muy normal cuando voy en él que me detengan o me pregunten por el modelo. Llama mucho la atención en Chile", comparte su experiencia el afortunado dueño del UAZ Hunter.