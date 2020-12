Ni un paso atrás: el aborto, cada vez más cerca de ser ley en una Argentina dividida | Fotos

Argentina vivió un jueves 10 de diciembre a puro color. En un día de calor al rojo vivo, pañuelos verdes y celestes, que por un lado representan la campaña a favor del derecho de las personas gestantes al aborto legal y por otro a la que se posiciona como pro-vida del feto por nacer, inundaron los exteriores del Palacio Legislativo nacional, en una plaza fracturada a la mitad, como la propia sociedad.

El país austral dio un paso más hacia una posible histórica ampliación de derechos en democracia. Después de 20 horas de sesión legislativa, la mañana del 11 de diciembre la Cámara de Diputados aprobó, con 131 votos a favor y 117 en contra, el proyecto de Ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), que la autorizaría hasta las 14 semanas de gestación.

Grandes esperanzas

Miles de jóvenes, ancianas, madres, abuelas, hijas, embarazadas y miembros del colectivo LGBTIQ+ se hicieron presentes en el centro de la ciudad de Buenos Aires para demostrar la fuerza de la ' marea verde ', la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que cumplió 15 años este 2020, encabezada por los diversos pero unidos colectivos del feminismo, y que sueña con que este año marcado por la pandemia y la crisis pueda cerrarse con una buena noticia.

Gran movilización a las afueras del Congreso en #Argentina en la vigilia que se desarrolla en simultáneo al debate previo a la votación por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo #AbortoLegal2020 pic.twitter.com/wObSIQ4rcm — Sputnik Reporteros (@Sputnik_Report) December 10, 2020

​"Estamos aquí nuevamente, después de que en 2018 estuvimos casi arrancando la legalización del aborto. Presentamos un nuevo proyecto y vinimos a hacer una vigilia porque tenemos toda la expectativa de que esta vez sí el Congreso garantice este derecho humano, que es una deuda que tenemos con la democracia", dijo a Sputnik Silvia León, secretaria de Género y Diversidad de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) Autónoma y dirigente gremial de asalariados estatales.

© Sputnik / Francisco Lucotti La marcha de pañuelos verdes en Argentina que apoyan la legalización del aborto

A diferencia de lo que sucedió en agosto de 2018, cuando también la Cámara de Diputados dio media sanción a la legalización de la IVE, este año hubo dos proyectos simultáneos. Uno es el que fue presentado por octava vez en mayo de 2019 por la Campaña y otro similar que cuenta con el aval del Gobierno y que fue recientemente enviado al Congreso por el presidente , Alberto Fernández, primer mandatario en la historia en posicionarse abiertamente a favor y encarar esta iniciativa.

Hace dos años, el proyecto fue rechazado por el Senado, pero en esta oportunidad se espera que, a pesar de ser un tema que divide transversalmente a la sociedad, los partidos y los representantes, se logren los votos favorables como resultado del trabajo político encarado por la administración nacional. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), en su rol de vicepresidenta, ejerce la presidencia de la cámara alta, y podría definir la votación en caso de empate.

Me acaban de confirmar q están los votos en el Senado para #QueSeaLey con las dos modificaciones q se incorporan al proyecto de IVE. Ya me tiemblan las piernas y lloro de la emoción. 💚💚💚#AbortoLegal2020 — Mariana Carbajal (@Marian_Carbajal) December 9, 2020

​Oraciones desoídas

Con una convocatoria muy inferior y encabezado por las instituciones religiosas cristianas, el sector sur de la Plaza del Congreso estuvo ocupado principalmente por familias y personas de la tercera edad, integrantes de la campaña Salvemos las dos vidas y el movimiento autodenominado pro-vida, que rechaza el derecho al aborto y se posiciona como defensor del feto por nacer.

© Sputnik / Francisco Lucotti La manifestación de pañuelos celestes en Argentina, opositores a la legalización del aborto

Mientras del lado verde el ambiente fue de fiesta popular, el lado de los pañuelos celestes se vivió en tono solemne: sonó el himno nacional y las congregaciones católicas y evangélicas realizaron ceremonias de fe al aire libre, donde los fieles rezaron de rodillas o de pie y entonaron salmos y canciones religiosas, acompañados por sacerdotes y pastores.

© Sputnik / Francisco Lucotti La marcha de pañuelos verdes en Argentina que apoyan la legalización del aborto

"Estamos acá para defender la vida de la mamá y del bebé, somos un poco la voz de los que no tienen voz. La vida no se debate, no se negocia, la vida se defiende", dijo a Sputnik Justina Treglia, quien se acercó al Congreso con una reproducción escultórica de un feto, elevado a la manera de estandarte.

Con consignas y canciones religiosas y rezos, la movilización a favor de #lasdosvidas y pañuelos celestes se manifiesta en afuera del Congreso de #Argentina mientras se debate previo a la votación de la legalización del #aborto #10DCeleste pic.twitter.com/vMIdYEd2ti — Sputnik Reporteros (@Sputnik_Report) December 11, 2020

​El verdadero debate

En Argentina hay 39.025 internaciones por año como consecuencia de abortos clandestinos inseguros y, desde la recuperación de la democracia en 1983 hasta el 2019, al menos 3.200 mujeres y personas gestantes murieron por esta causa.

En el país se realizan entre 370.000 y 520.000 abortos clandestinos por año, 54 por hora. Cada 3 horas, una niña de entre 10 y 14 años es forzada a gestar, parir y criar, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud.

La ley vigente, que tiene casi un siglo desde su aprobación, en 1921, describe como delito en el Código Penal la IVE. La autoriza como no punible únicamente cuando se trata del resultado de una violación o se encuentra en peligro la salud de la mujer, incluida la integridad psicológica, mediante la presentación de una declaración jurada ante un médico, definido por un fallo de la Corte Suprema en 2012.

Sin embargo, en los hechos esto no se respeta en gran parte del país, donde en la mayoría de los casos existe una ausencia de apoyo del aparato judicial y de respeto de las instituciones sanitarias a los protocolos hospitalarios para que el procedimiento se realice en tiempo y forma.

De esta manera, el debate real no se trata de estar a favor o en contra de una práctica que de hecho se lleva y se seguirá llevando a cabo sino acerca del derecho de las mujeres y otras personas gestantes a decidir sobre sus propios cuerpos sin condicionamientos de tipo religioso en un país de leyes laicas y recibir atención médica integral para no morir y acompañamiento del Estado.