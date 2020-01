Las barras bravas del fútbol chileno están en paz gracias al estallido social

"Estos meses el Gobierno ha sido un enemigo tan grande y asesino, que los hinchas de distintos equipos se unieron por necesidad más que nada", afirma a Sputnik el hincha Andrés, de la barra del equipo de la Universidad de Chile.

La revuelta social iniciada el 18 de octubre ense ha caracterizado por la ausencia de banderas de partidos y agrupaciones políticas. El emblema mapuche y el chileno se han mezclado a otras banderas y símbolos, como las de las llamadas barras bravas del fútbol . Los hinchas se han tomado la escena de las protestas, sumando también sus elementos de entretención característicos.

Los de Abajo de Universidad de Chile, La Garra Blanca de Colo Colo y Los Cruzados de la Universidad Católica, las barras de los tres equipos más importantes del fútbol chileno, han compartido los lugares más icónicos de las protestas sociales, sumándose a los petitorios que la sociedad civil demanda a gritos.

© Foto : Gentileza Marcelo Lagreze Estatua del general Manuel Baquedano en Plaza Italia

Se les ve marchando y manifestándose juntos de manera muy natural y sin los choques violentos de los que fueron protagonistas durante mucho tiempo. Una imagen que ha llamado poderosamente la atención en estas manifestaciones.

"Creo que hace tiempo que existía la inquietud de varios sectores de las barras por dejar de pelear de forma tan brutal entre las hinchadas. Está muy bueno porque las barras bravas ahora van a tener otro sentido, más comprometido con el pueblo", agrega Andrés.

Alexis Polo, de la barra de Los Cruzados, coincide. "Hay un lienzo muy bonito que dice: 'perdimos mucho tiempo peleando entre nosotros', y es real", evalúa en diálogo con Sputnik. "Hemos entendido en general que esta lucha es mucho más importante que una lucha entre equipos de fútbol que al final no nos genera nada", agrega.

© Foto : Gentileza Polo de los Cruzados "Perdimos mucho tiempo peleando entre nosotros", cartel celebra la unión de las barras contra el Gobierno chileno

"Ahora realmente estamos peleando por lo importante, entendiendo que el enemigo común es el Estado, la política criminal, el modelo económico, y no entendiendo como el rival al de un equipo distinto", completa Polo.

"La coexistencia se ha dado en Plaza Dignidad entre hinchas no solo de los tres grandes equipos de Chile, sino hinchas de equipos menores, hemos visto de Coquimbo Unido, de Fernández Vial, de la Unión Española, del Audax Italiano, y esto se debe primero a que hay un reconocimiento que esta es una movilización de sujetos populares, de sujetos pobres, explotados y trabajadores", señala con convicción el joven Alfredo del colectivo antifascista de La Garra Blanca, en diálogo con Sputnik.

"En segundo lugar por un trabajo político que se venido realizando en el futbol de manera silenciosa, interesante y astuta para combatir los sesgos que habían ahí políticamente, porque el barrismo en Chile estuvo plagado de fuerza de ultraderecha y ese escenario comenzó a revertirse gracias al barrismo social, barrismo del que somos herederos como barristas antifascistas", agrega Alfredo.

Las barras bravas de Chile: de la cancha a la calle

© Foto : Gentileza Mario Hans Las barras del fútbol protagonistas del estallido social en Chile

La estatua del general Manuel Baquedano a caballo, que está ubicada en el centro de la Plaza de la Dignidad, se ha transformado en un verdadero símbolo de encuentro de las hinchadas populares, las que decidieron movilizarse junto al resto del pueblo chileno desde el primer día de protesta.

"Nuestra condición de colocolinos los que nos lega principalmente es estar permanentemente con el pueblo, el tener una gran complicidad con la gente que se moviliza y con el bajo fondo. Nosotros somos del bajo fondo, Colo Colo es un equipo de la clase popular. Colo Colo pertenece a las franjas más explotadas y más marginadas de la sociedad y por tanto comparte una gran conexión con esto, con el bajo fondo, con los sujetos populares. Por eso, como colocolinos, como parte de la Garra Blanca, como antifascistas decidimos plegarnos no solo al 18 de octubre sino al proceso de movilización en general", detalla Alfredo.

© Foto : Gentileza Mario Hans Manifestante con tatuajes y camiseta de Colo Colo

"Como en este estallido fue todo el pueblo el que salió a la calle, el apañe de la barra fue como obvio, además de que ya se venían apañando otras causas desde la barra, sobre todo del lado antifascista de Los de Abajo".

En el caso de la barra del equipo de la Universidad Católica, Alexis Polo explica que coexisten en el plantel grupos de "hinchas antifascistas" y "chiquillas feministas" que han generado una síntesis política interesante, y que son los que se suman a la movilización y van a las marchas, "puedes ver muchos lienzos de la Católica con la cara del Che Guevara, de Víctor Jara de la Gladys Marín —ex dirigente comunista— reivindicando la figura de ellos como personajes políticos, y las ideas que ellos expresan".

Las protestas siguen en Chile

© Foto : Gentileza Marcelo Lagreze Bandera de la Católica de Chile flameando en Plaza de la Dignidad

Cánticos, fuegos artificiales, bombos y lienzos, los llamados "elementos de animación" han rodeado la Plaza de Dignidad, lugar donde la sociabilidad y la lucha de las hinchadas, que sigue día a día en la calle, y en particular los días viernes justamente en este emblemático lugar de protesta en Santiago.

"Hay una convicción que en Plaza Dignidad resguarda un gran valor histórico del pueblo movilizado en Chile. Ese valor simbólico tiene que ver con sostener una movilización, con que en el metro Baquedano, por ejemplo, se torturaron personas, con que ese espacio se recuperó para la movilización. Que ha sido el lugar de las mayores alegrías que ha habido de Chile, las alegrías del futbol se celebraron ahí, la muerte del tirano Pinochet, el retorno a la democracia también se celebró ahí, la copa Libertadores de Colo Colo. Es un lugar que resguarda una gran carga emocional para el pueblo colocolino y chileno. Cuando el 31 de diciembre esta plaza amanece sitiada por más de 1500 carabineros la convicción es ir a defenderlo como un lugar propio", explica Alfredo.

© Foto : Gentileza Marcelo Lagreze La Garra Blanca de Colo Colo en el monumento a Baquedano

"Nos mantiene en la protesta la misma razón que a toda la gente, la de vivir sufriendo y ver a toda la gente que conocemos sufriendo por el sistema injusto. Las deudas, la salud asquerosa, todo eso. Solo que nosotros estamos más organizados que la mayoría y podemos llevar fuegos artificiales y otras cosas para prender la protesta, además de que muchos no tenemos trabajos muy estables por lo mismo de estar siempre viajando para ver a la U, así que podemos más ir a protestar", relata Andrés de la Universidad de Chile.

El campeonato nacional de fútbol en Chile

© Foto : Gentileza Mario Hans Manifestantes con camisetas Universidad Católica, Colo Colo y Universidad de Chile

La participación de los hinchas en el estallido social también involucró al resto del mundo del fútbol. En las primeras semanas de la crisis social varias barras de equipos de Primera División y de Primera B se manifestaron en redes sociales mostrándose en contra del regreso del campeonato para no "distraer" a la gente de las demandas sociales. Varias figuras de los equipos del balón pie se sumaron a las demandas y llamaron a realizar cabildos abiertos para debatir sobre la situación que vive el país sudamericano. Finalmente, la Asociación de fútbol de Chile decidió el 29 de noviembre suspender el campeonato 2019.

Andrés de la Los de Abajo explica "hay mucho cariño de los jugadores hacia la hinchada, porque siempre les hemos hecho el aguante y hemos estado en las buenas y en las malas, así que si la barra no quiere espectáculo los jugadores nos van a apoyar. Además, con tanta muerte y mutilación sería una burla que hubiera seguido el campeonato, así como si nada. Me siento orgulloso de ser de la U, de ver la garra con la que han defendido tanto al equipo como al pueblo, suspender un espectáculo tan importante como el fútbol no es cosa fácil, pero la organización y la garra con que se luchó lo logró.

© Foto : Gentileza Mario Hans Manifestante haciendo juegos con el balón

"Los jugadores que van a dar al equipo, como nuestro capitán Esteban Paredes, son jugadores que tienen su origen en la clase popular. Esteban Paredes es un cabro que viene de Cerro Navia, fue hincha de Colo Colo, iba a la Garra Blanca y comprende perfectamente el sentir que tiene el pueblo. Él fue a mi parecer el factor más relevante que el campeonato se suspendiera antes. Porque si Colo Colo no juega era difícil que el campeonato se jugara. Nosotros agradecemos un montón a nuestros jugadores nos devuelvan la mano como nosotros lo hacemos cantándolos en cada partido, acompañándonos en la municipalización".

Mi respeto eterno por Ignacio Saavedra. 20 años y con una posición clara y fundamentada de lo que sucede. Me recuerda a Raimundo Tupper, quién en 1988, con 19 años, se la jugó abiertamente por la opción del "No". En un club como Universidad Católica... pic.twitter.com/QRVL1JdnF7 — Andrés Vial Besa (@andres_vial) December 2, 2019

Alexis Polo reconoce que la iniciativa para detener el campeonato fue principalmente de la barra del Colo Colo, y señala que varios jugadores de la Católica se han sumado a las manifestaciones en la Plaza de la Dignidad, comoy Nicolás Castillo, o el caso de Gary Medel quien ha estado constantemente mandando mensajes en las redes sobre el estallido social. Y destaca lo realizado por Saavedra al momento de festejar el bicampeonato "en la foto oficial del equipo, fueen señal de apoyo a los cientos de mutilados que hemos tenido por parte de la política represiva del estado", recuerda.

​En estos últimos meses del 2019 la visión de la gente movilizada ha cambiado respecto a las barras del fútbol, dejándolos de ver como cuasi delincuentes o alienados. Hay una valoración distinta sobre el hincha, al encontrar en este personaje a un aliado en la acción de protesta, con sus cánticos y pirotecnia, así también como una defensa frente a la represión, pues muchos barristas han formado parte de la hoy llamada "primera línea" que ha permitido mantener contenidas a las fuerzas represivas permitiendo la manifestación pacífica del resto.

"Nosotros somos parte del proceso de movilización, somos parte de un conjunto de actores políticos que vienen empujando una insurgencia contra la sociedad neoliberal, contra el neoliberalismo y el fascismo, por eso decidimos plegarnos a esta movilización y formar pare de ella", concluye Alfredo.