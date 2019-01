El 'Pintor de batallas' traza en un lienzo lo que vio en la guerra en Siria

Un lienzo de más de dos metros nos recibe con un montón de trazos, algunos difíciles de descifrar, pero se adivina el conjunto del cuadro: el artista solo nos deja fotografiar algunas partes del lienzo para guardar la sorpresa.

Secuencia de una parte del cuadro de Augusto Ferrer-Dalmau © Sputnik / Javier Benítez

Secuencias del cuadro de Augusto Ferrer-Dalmau © Sputnik / Javier Benítez 1 / 2 © Sputnik / Javier Benítez Secuencia de una parte del cuadro de Augusto Ferrer-Dalmau

Emocionado, el pintor manifiesta que la parte más complicada de la obra ya está hecha, que le ha costado un mes plantear el cuadro y que ahora es el momento de empezar a 'manchar' la tela.

"Mi tiempo de trabajo es de una media de diez o doce horas diarias, los siete días de la semana. Quizás coja algún día de descanso, pero no lo creo. Siempre lo digo, pero nunca lo hago", admite entusiasmado Ferrer-Dalmau y revela que "el cuadro tiene que estar listo para el mes de mayo".

La técnica que utiliza es pintura al óleo porque, según nos cuenta, "la exuberancia de colorido es muy rica y el envejecimiento de la pintura es muy bonito".

© Foto : Augusto Ferrer-Dalmau Augusto Ferrer-Dalmau, el pintor español

Mientras estamos en su estudio podemos observar que tiene una vitrina con recuerdos de todas las guerras en las que ha estado, y entre ellos, una gorra del Ejército ruso que le regalaron en Alepo. Nos dice que la utilizará como referencia para el colorido del uniforme.

© Sputnik / Javier Benítez Una gorra del Ejército ruso que le regalaron a Augusto Ferrer-Dalmau en Alepo, Siria

"Mi objetivo es realizar un cuadro humano, donde la ayuda rusa está presente en todo momento y donde los camiones del Centro ruso para la Reconciliación en Siria sean un elemento más del cuadro, siempre con la presencia del Ejército protegiendo la operación", detalla.

"Igual que a otras guerras a las que he ido, pintaré la verdad de lo que he visto. No quiero que me lo cuenten, quiero verlo, por esto fui a Siria", expresa el artista.

Las personas, la población, las ruinas, el destrozo de la guerra y el Ejército, conforman el conjunto del cuadro.

El 'Pintor de batallas', como le bautizó el escritor español Arturo Pérez-Reverte, es considerado el mejor pintor vivo de temática histórica y bélica. Académico de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco, Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, Ferrer-Dalmau viajó a Siria el pasado 29 de septiembre invitado por el Ministerio de Defensa de Rusia para recorrer las calles devastadas de Alepo en compañía de las tropas rusas.

