Política de desminado en Colombia reduce significativamente número de víctimas

De acuerdo con un reporte dado a conocer a Sputnik por parte de la estatal Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (Descontamina Colombia), el país pasó de tener 1.232 víctimas por esos artefactos explosivos en el año 2006, cuando se dio el pico más alto, a registrar 56 en el 2017.

La reducción, según el organismo, obedece en grado sumo al Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y la ahora disuelta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que permitió que en los últimos 18 meses se liberaran más de 2,6 millones de metros cuadrados.

El resultado colateral evidencia una reducción escalonada de las víctimas por minas que le permitió a Colombia dejar esa segunda posición —por detrás de Afganistán— y ocupar ahora la décima posición, según Landmine Monitor, que hace un seguimiento de los registros en el mundo.

Así, en el 2016 se registraron 89 víctimas en todo el país, una reducción de 62% frente a 2015, mientras que en lo que va de este año se han contabilizado 22 casos, en contraste con las 213 personas afectadas que se daban en promedio para la misma fecha hace diez años.

Sobreviviente

"Soy uno de los primeros sobrevivientes de minas en el país que participó en la construcción de una política pública de acción integral contra minas, y desde ese tiempo acá se puede ver el avance de Colombia en la lucha para erradicar las minas antipersonal de su territorio", dijo a Sputnik el activista Édgar Moreno, víctima de uno de esos explosivos.

El 1 de enero de 1992, mientras hacía labores de campo en una hacienda ganadera en el municipio de Carmen de Chucurí (Santander,nordeste), Édgar pisó una mina, al parecer sembrada por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, que le amputó su pierna izquierda por encima de la rodilla, mientras le dejó la extremidad derecha con graves afectaciones.

"Estaba por cumplir 17 años de edad y superar el trauma fue muy complicado; tardé unos dos años en la recuperación, porque no aceptaba el hecho y me aislé de mi familia y de mis amigos; no quería saber nada de la vida y me dediqué al alcohol", recuerda.

Durante ese tiempo Édgar no tuvo respaldo del Estado para superar su trauma y no contó siquiera con ayuda psicológica, luego de lo cual inició su proceso de recuperación con ayuda de su familia y conocidos, quienes lo animaron a participar en grupos musicales e integrar equipos deportivos.

"Ya con prótesis, comencé a practicar ciclismo con muy buenos resultados, al punto de que participé en Juegos Paralímpicos y llegué a ser campeón nacional de ciclismo para amputados (…), sumé 70 medallas entre títulos y subtítulos, y estuve entre los diez mejores ciclistas paralímpicos del mundo en la categoría de velocidad en pista", recordó.

Hoy, ya retirado del deporte, Édgar trabaja en la Alcaldía Municipal de Chucurí como enlace a la atención integral a las víctimas, luego de haber sumado experiencia con organizaciones de personas con discapacidad por la guerra en Bogotá, donde vivió por un tiempo y trabajó en el Observatorio de Minas.

Reducción de minas

La labor de ese y otros centros de observación ha permitido que en la actualidad haya sido intervenido 53% del total del área estimada de contaminación con minas en Colombia, calculada en 52 millones de metros cuadrados, la mayoría concentrados en los departamentos de Antioquia (noroeste), Meta, Caquetá (centro), Bolívar (norte), Santander (nordeste), Putumayo, Valle, Cauca, Huila (suroeste) y Tolima (centro-occidente).

© AFP 2018/ Raul Arboleda Colombia estará libre de minas para 2021

"En el primer semestre de 2016 teníamos en su conjunto 1.342 hombres y mujeres en el terreno [para realizar las labores de desminado], y hoy tenemos 5.468 personas acreditadas por la OEA (Organización de los Estados Americanos) para realizar las operaciones", sostiene el director de Descontamina Colombia, Sergio Bueno Aguirre, en el informe conocido por Sputnik.

Bueno explicó que las operaciones de desminado están a cargo de la capacidad nacional representada en la Brigada de Desminado Humanitario y la Agrupación de Explosivos y Desminado de la Infantería de Marina, y otras diez organizaciones civiles acreditadas por el Gobierno en el país.

De esas diez organizaciones cuatro son nacionales, incluida Humanicemos DH, conformada por exguerrilleros de las FARC y avalada por el Gobierno para realizar operaciones de desminado como una medida de reparación a las víctimas y reincorporación de los excombatientes a la vida civil.

Labores de reparación

"Tenemos estimado que en octubre de este año comencemos a hacer despeje y en febrero de 2019 realizar el desminado propiamente por medio de 146 unidades; creemos que el proceso de desminado es uno de los mayores ejercicios de reparación que se le puede hacer a la población que fue víctima del conflicto", dijo a esta agencia Marela Moreno, integrante de Humanicemos DH.

Marcela integró las filas de las FARC por más de 15 años, tiempo durante el cual, dijo, participó en el sembrado de minas "como método de defensa".

En 2015 fue arrestada por rebelión y encarcelada como presa política durante el proceso de negociación de paz en La Habana.

Recobró su libertad en febrero de 2017 gracias a un indulto otorgado por el Gobierno y desde entonces integra la dirigencia de Humanicemos DH, corporación que cuenta con recursos otorgados por la Unión Europea para las labores de desminado humanitario en el país.

"Con esos recursos estamos desarrollando unidades operativas para Humanicemos DH como medida de reincorporación, de modo tal que excombatientes de FARC puedan participar del desminado humanitario en el país", explicó Marcela a esta agencia.

Humanicemos DH comenzará en mayo a entrenar para desminado a 65 excombatienes, tras lo cual se tiene previsto comenzar el despeje de zonas en octubre y realizar el desminado en febrero de 2019, labor en la que participarán 146 exguerrilleros.

En la actualidad en Colombia, un total de 29 municipios se han declarado libres de sospecha y otros 159 se han declarado libres de reporte, por lo que en total se han liberado de la presencia de minas 188 municipios del país.