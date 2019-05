El Corán para sordos: "Esto está cambiando todo"

Anteriormente, los musulmanes sordos no tenían una oportunidad de escuchar las grabaciones de audio del libro sagrado del islam. Surya Sahetapy, de Indonesia, y sus amigos crearon una serie de vídeos en lenguaje de señas con todos los 114 suras del Corán.

"Mis amigos sordos y yo nos deprimimos porque no podíamos ayudar a otra gente sorda a conocer el islam", explicó el hombre, de 25 años, a The New York Times.

Los vídeos, creados en el marco del proyecto Quran Indonesia, fueron publicados en YouTube.

"Esto está cambiando todo. Los vídeos también tienen su propio mensaje: si quieres que los indonesios sordos conozcan el islam, deben aprender el lenguaje de señas. El islam no se limita a lo que lees, sino que está mucho más relacionado con lo que entiendes", subrayó Sahetapy.

Por su parte, el productor ejecutivo del proyecto, Archie Fitrah Wirija, señaló que conoció a Sahetapy en 2017, cuando su organización sin fines de lucro lanzó un proyecto de grabaciones de audio del Corán, en el que participaron famosos cantantes y actores indonesios y que tenía por objeto atraer a los jóvenes a leer el libro sagrado.

El proyecto conjunto de Sahetapy y Wirija fue apoyado por la profesora y activista Galuh Sukmara Soejanto, que les ayudó a traducir el Corán al lenguaje de señas.

"El lenguaje de señas es el principal factor motivador que se utiliza para desarrollar habilidades comunicativas, incluyendo expresarse", declaró Galuh a The New York Times.

Según reveló la mujer, "cuando llegaba la hora de estudiar el islam en la escuela, yo comenzaba a llorar porque no comprendía".

"Me obligaron a vivir como una persona que escucha, e incluso actualmente los padres no quieren que sus hijos usen el lenguaje de señas, sino que hablen", señaló.

Sin embargo, las cosas están cambiando, está convencida la maestra, quien abrió su propia pequeña escuela para niños sordos en el 2013.

"Queremos cambiar el estigma de 'Si no puedes hablar, entonces eres diferente'", admitió.

