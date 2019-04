Un sacerdote ruso recibe una punición por culpa de su esposa (fotos)

De acuerdo con el secretario de la diócesis, el sacerdote Lev Baklitski, la esposa de Serguéi, Oxana Zótova, participó en un certamen que se llevó a cabo durante la Gran Cuaresma, y cuyas fotos se publicaron en las redes sociales. Durante el concurso, presentó un número de danza brasileña vistiendo un traje de carnaval.

Жена священника с Урала подверглась травле из-за фото с конкурса красотыhttps://t.co/aJJFMMhtT8 pic.twitter.com/1ABhQa6UpD — Ридус (@RidusNews) April 11, 2019

El secretario de la diócesis detalló que se llevó a cabo una conversaron con el sacerdote y, como castigo por el comportamiento de su esposa, se decidió enviarlo temporalmente a servir en la pequeña aldea de Fershampenuaz, cuya población es de cerca de 4.000 personas.

Скрепы и вот это все)



Жительница Магнитогорска, жена отца Сергия Оксана Зотова pic.twitter.com/nTv90Bn98D — Toтzе (@zagibaigvozdi) April 12, 2019

Lev Baklitski añadió a Sputnik que la esposa de un sacerdote no debe permitirse portarse de esta manera y las comparó con las esposas de los funcionarios de alto rango, por ejemplo, quienes también deben evitar ciertos comportamientos. Sin embargo, agregó que los sacerdotes y sus esposas, así como la gente común, pueden ir a las casas de baños, a las playas, etc. Pero, según él, no hay necesidad de compartir fotos de esos momentos en las redes sociales.

Священника из Магнитогорска Челябинской области Сергея Зотова, чья жена Оксана опубликовала откровенные фото и участвовала в конкурсе красоты, отправили служить в глухое село Фершампенуаз Нагайбакского района.

«Зотов не будет восстановлен до тех пор, пока его супруга не покается» pic.twitter.com/hpfIRmpabe — Телемастер Игорь (@Telemaster68) April 12, 2019

El secretario de la diócesis agregó que el sacerdote fue enviado a la aldea también para que la resonancia pública en torno a esta historia disminuyera.

En las redes sociales rusas, las reacciones ante lo ocurrido fueron diversas. Mientras algunos acordaron que la esposa de un sacerdote debe portarse de manera más discreta, especialmente durante el periodo de preparación para la Semana Santa y la Pascua, otros afirmaron que la vida de la esposa del sacerdote no tiene nada que ver con el propio religioso y que ella debe tener libertad para hacer lo que desee.

Cabe destacar que, en la Iglesia ortodoxa, los sacerdotes pueden casarse libremente. De hecho, los sacerdotes casados son los que, prioritariamente, ejercen de párrocos por su experiencia familiar. Solo en su ausencia se admite un padre célibe.