Periodista: institución católica usa justicia peruana para amedrentar a quienes revelan abusos

"El Sodalicio lo que ha hecho siempre es instrumentalizar al Poder Judicial para asustar a las personas y que no revelen los abusos que han visto dentro de esa institución", dijo Salinas, quien también soportó tales abusos.

Eguren acusó a Salinas de difamación agravada en una demanda iniciada en diciembre de 2018.

Salinas fue sentenciado el lunes por la Corte Superior de Piura a un año de prisión suspendida y al pago de una multa equivalente a 24.200 dólares.

Eguren es miembro de la generación fundadora del Sodalicio de Vida Cristiana, creado en 1971 en Lima por el laico consagrado Luis Fernando Figari.

En 2015, Salinas y la periodista Paola Ugaz publicaron el libro "Mitad monjes mitad soldados", una investigación exhaustiva sobre abusos psicológicos, físicos y sexuales cometidos por los altos miembros de la institución contra jóvenes que eran introducidos a ella.

La investigación se apoyó en numerosos testimonios de víctimas que en su niñez, adolescencia y juventud sufrieron abusos en el Sodalicio; Salinas estuvo también dentro de los testigos.

El libro tuvo gran impacto.

La Iglesia condenó los abusos del Sodalicio, aunque no permitió que Figari, principal denunciado, fuera sometido a investigación en la justicia peruana y decidió condenarlo a vivir en penitencia dentro del Vaticano.

El arzobispo Eguren alegó en su demanda contra Salinas que este lo hizo partícipe de la "creación de una cultura de abuso" dentro del Sodalicio.

"Yo he dicho que Eguren ha sido copartícipe de la creación de una cultura de abuso de poder en la institución. Eso es un hecho innegable, incuestionable, y eso la jueza (Judith Cueva) lo ha puesto en duda. Prácticamente ha dicho que Figari creó solo el Sodalicio con una varita mágica y que Eguren se ha enterado de los abusos de la institución por la prensa", criticó el periodista.

El 1 de abril, la Sociedad Interamericana de Prensa advirtió en un informe sobre los peligros a la libertad de prensa en Perú, mencionando el caso de las denuncias de Eguren.

Para Salinas, la decisión de la justicia sienta un precedente legal grave contra la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.

"La sentencia de la jueza prácticamente ha esgrimido los mismos argumentos que la defensa de Eguren. Según ella, el periodismo es información que tiene que ser validada, corroborada, no puedes opinar y en consecuencia tú no puedes interpretar los hechos o la realidad. El periodismo de opinión no lo entiende esta jueza", denunció Salinas.

Además, Salinas aseguró que el Sodalicio "ha vuelto a ser lo que siempre fue: una institución arrogante, prepotente, que pretende controlar el poder y amenazar a quien ose cuestionarla".

El arzobispo está buscando con esta sentencia neutralizar futuras investigaciones, según el periodista.

"Lo que también consigue esta condena es crearme antecedentes penales. Entonces para una próxima investigación que yo pueda sacar, Eguren va a decir: "Pero si eso lo ha sacado Salinas que es un difamador profesional, condenado por la justicia", argumentó.

Salinas, según dijo a Sputnik, apelará el fallo en primera instancia en su contra y seguirá investigando al Sodalicio junto a su colega Ugaz.