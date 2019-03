Las víctimas de abusos sexuales, decepcionadas: "Ahora resulta que la Iglesia es la víctima"

Francesco Zanardi fue víctima de abusos sexuales a manos de la Iglesia católica cuando tenía 12 años. Actualmente es el presidente de la Red del Abuso, una asociación italiana de víctimas de abusos sexuales que busca que se haga justicia. En una entrevista con Sputnik, Zanardi ha considerado que la cumbre episcopal que debía convertirse en el punto y aparte de una de las páginas más negras de la Iglesia acabó siendo un fracaso. Dice que las víctimas de los abusos sexuales esperaban mucho más, "por ejemplo, que repudiasen a los obispos que ocultaron los abusos", dice.

Su descontento es mayor porque el papa Francisco manifestó su repulsión por los casos de pederastia desde el momento en el que tomó posesión de su cargo como sumo pontífice. "Parecía que iba a tomar algún tipo de decisión para repudiar a los servidores de la Iglesia que ocultaron casos de abusos sexuales, pero no hizo nada", lamenta.

Así que la cumbre episcopal también fracasó.

"Yo estaba entre las ocho personas que se reunieron con el comité que organizó la cumbre. Nuestras propuestas fueron bastante claras: echar de la Iglesia a un concreto número de obispos, abrir los archivos del Vaticano y ponerlos a disposición de los investigadores (…) Los escándalos relacionados con la pedofilia se remontan a 1999. Durante estos doce años hemos oído muchas cosas, pero la Iglesia todavía está intentando decidir la manera de cómo abordar el problema", señala a Sputnik.

© REUTERS / Yara Nardi El papa Francisco lanza un balde de agua fría a sus feligreses tras la cumbre antipedofilia

Dice que les prometieron una reunión con el papa que nunca llegó. "No soy católico pero sí creyente", dice, motivo por el que ve necesario manifestar su decepción por cómo se están llevando las cosas desde el Vaticano. Durante la cumbre episcopal el papa Francisco intentó que el mundo viese lo decidido que estaba a tomar medidas concretas para atajar el problema de la pedofilia en la Iglesia, pero no fue más allá de las palabras. También se habló de medidas, pero, como apunta Zanardi, "ya hace 20 años que el Vaticano solo habla de eso", incluido el 'motu proprio'

"¿Por qué tendría que contentarme ahora? No es más que publicidad. A día de hoy el papa no ha hecho nada en concreto. Solo ha dicho que lo hará. Decir algo y hacerlo son dos cosas distintas", lamenta.

Lo único que extrae de la cumbre es que el sumo pontífice no se reunió con las víctimas con las que se tenía que reunir para abordar la situación y responder no solo por las consecuencias de hoy, sino por las de hace 20 años. Denuncia que, además, desde el Vaticano están vendiendo a la prensa que la víctima aquí es la propia Iglesia, y no las víctimas. "Estoy convencidísimo de que yo fui la víctima, y resulta que ahora la Iglesia está diciendo que es ella quien lo es", denuncia.

Tema relacionado: Pedofilia en la Iglesia: "Las disculpas de Francisco no son suficientes"