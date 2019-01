Por qué el papa Francisco no se alinea en contra de Nicolás Maduro

Un grupo de expresidentes latinoamericanos envió una carta al papa Francisco, en la que lamentan que el sumo pontífice no se haya posicionado contra el Gobierno de Nicolás Maduro. El titular de la Iglesia católica ha reiterado en los últimos días sus deseos de un diálogo pacífico entre todos los sectores de la sociedad venezolana.

El presidente de Venezuela se prepara para asumir el 10 de enero su nuevo mandato sexenal por el que fue reelecto con el 67% de los votos en los comicios del 20 de mayo de 2018. En las Américas, 13 de los países del Grupo de Lima han desconocido el resultado de dicho proceso electoral, junto con EEUU y la Unión Europea, y han llamado a que en el país se lleve a cabo una nueva consulta.

© REUTERS / Marco Bello Nicolás Maduro ofrece una rueda de prensa en vísperas de su toma de posesión

Por el contrario, el papa Francisco se ha mantenido firme en su postura de exhortar al oficialismo y la oposición a tender puentes, como quedó claro en su discurso 'Urbi et orbi' de Navidad. En esa instancia, el santo padre deseó que Venezuela pudiera "encontrar de nuevo la concordia y que todos los miembros de la sociedad trabajen fraternalmente por el desarrollo del país, ayudando a los sectores más débiles de la población".

Estas palabras no cayeron bien a 20 expresidentes de la región, que suscribieron un comunicado de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) una misiva en la que manifestaron su recelo a las palabras del sumo pontífice, particularmente el llamado a la concordia, ya que a su criterio "puede entenderse ello como un pedido a los pueblos que son víctimas para que se acuerden con sus victimarios".

"Me parece muy sensato lo que plantea el papa. Plantea básicamente el encuentro, la concordia, y evitar cualquier situación de violencia para que entre todas las partes lleguen a un acuerdo", indicó a Sputnik el activista social cristiano Gustavo Vera, presidente de la ONG argentina 'La Alameda'.

"Un grupo de expresidentes quiere obligarlo a tomar partido a tono con lo que está pidiendo el señor Trump. Claramente el papa no va a hacer lo que le dicte Trump. Va a hacer lo que le dicte su corazón y su conciencia, que es llamar al diálogo entre todas las partes", agregó Vera, una figura muy cercana al sumo pontífice.

© REUTERS / Alessandro Bianchi Las mil caras del papa Francisco

En un discurso para los embajadores acreditados ante la Santa Sede, Francisco expresó a pocas horas de la nueva asunción de Maduro sus deseos para que en Venezuela "se encuentren vías institucionales y pacíficas para solucionar la crisis política, social y económica, ías que consientan asistir sobre todo a los que son probados por las tensiones de estos años y ofrecer a todo el pueblo venezolano un horizonte de esperanza y paz".

Asimismo, subrayó ante los representantes diplomáticos que "la Santa Sede no busca interferir en la vida de los Estados, sino que su pretensión no es otra que la de ser un observador atento y sensible de las problemáticas que afectan a la humanidad, con el sincero y humilde deseo de ponerse al servicio del bien de todo ser humano".

Como indicó Vera, este llamado a la concordia deja en evidencia que el máximo líder espiritual de la Iglesia católica y titular de la Santa Sede está preocupado por la situación del país caribeño y otras naciones en el mundo: "Si está llamando a recuperar el camino del diálogo, naturalmente presupone que hay una preocupación por la situación política y social de estos países", manifestó el dirigente social.

En ese sentido, destacó el rol activo de Francisco para apaciguar distintos conflictos y tensiones recientes en el mundo. Entre estos, Vera citó el proceso de paz en Colombia, el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y EEUU, el cese de los enfrentamientos entre Armenia y Azerbaiyán en la escalada de 2016, el fin de la guerra civil de la República Centroafricana y el acercamiento con la República Popular China.

"Naturalmente es un tendedor de puentes y puede jugar ese rol. Hay muchos que están interesados en que el papa no lo haga: hay sectores interesados en desestabilizar a determinados países porque no son del agrado o del paladar del señor Trump, que sigue tratando de regimentar lo que considera que es su patio trasero", opinó Vera.

© REUTERS / Juan Carlos Ulate Politólogo: después del 10 de enero Maduro debe conducir a Venezuela al diálogo

En octubre de 2016, con mediación del Vaticano, oficialismo y oposición fueron instados a mantener diálogos en la isla Margarita. Sin embargo, dicho intento fracasó y no llegó a concretarse.

Las acciones del Vaticano, afirmó Vera, no solo se guían por el apego al diálogo dentro de los países y entre ellos, sino también por la doctrina social de la Iglesia católica, que "llama a estar del lado de los más pobres, los más excluidos y desposeídos". El papa Francisco se ha mantenido cercano a los movimientos sociales de América Latina, lo cual le ha valido críticas desde algunos sectores.

"Es lógico y normal que el papa Francisco, como otros papas en otras épocas, tenga nexos y contactos con otras organizaciones sociales que están vinculados a sectores más sufrientes de la sociedad. Esto no tendría que llamar la atención", aseveró.

© AP Photo / Alessandra Tarantino El papa Francisco pide a obispos venezolanos que se mantengan cerca de su pueblo

Desde IDEA no solo lanzaron sus críticas al pontífice por su posicionamiento no intervencionista en Venezuela, sino también en Nicaragua. Tras afirmar que sigue "de cerca" la situación del país centroamericano, expresó el deseo "de que las distintas instancias políticas y sociales encuentren en el diálogo el camino principal para empeñarse por el bien de toda la nación".

En su discurso de Navidad, manifestó su aspiración de que los sectores enfrentados en Nicaragua "se redescubran hermanos, para que no prevalezcan las divisiones y las discordias, sino que todos se esfuercen por favorecer la reconciliación y por construir juntos el futuro del país".

En su carta al papa, los 20 expresidentes reconocieron la "buena fe" de tal expresión, pero le indicaron que "está siendo interpretada de un modo muy negativo por las mayorías de Venezuela y Nicaragua". En el mensaje, denunciaban que "lamentablemente no existe" en esos países "una democracia normal o deficiente".