EEUU, detrás de las acciones del Patriarcado de Constantinopla en Ucrania

Explicó que, a juzgar por las acciones de los políticos estadounidenses, Washington está interesado en debilitar tanto a Rusia como a la Iglesia rusa.

"La prisa con la que el Patriarcado de Constantinopla está tomando sus acciones demuestra que está cumpliendo un pedido desde el exterior", dijo Ilarión en una entrevista con el medio italiano Il Messaggero.

Según el representante de la Iglesia ortodoxa rusa, en los medios de comunicación hasta aparece información de que el patriarca de Constantinopla Bartolomé podría obtener 25 millones de dólares por sus acciones.

© Sputnik / Mikhail Klimentiev La Iglesia Rusa en el Exterior rompe plena comunión con el Patriarcado de Constantinopla

"No sé si creerlo o no. Solo sé que en 1924, cuando el Patriarcado de Constantinopla ofreció la autocefalia a la Iglesia polaca, obtuvo mucho dinero en libras esterlinas. Si no me equivoco, unas 12.000 libras esterlinas, un monto muy alto para aquella época", cuenta Ilarión. Destacó que esta información aparece en la correspondencia publicada entre el Patriarcado de Constantinopla y las autoridades polacas de esa época.

Por su parte, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, está abiertamente alentando la creación por parte de las autoridades ucranianas de una iglesia ortodoxa autocéfala.

"Instamos a la iglesia y las autoridades del país a avanzar hacia la creación de una iglesia ortodoxa ucraniana autocéfala. Estados Unidos reitera su apoyo a la libertad religiosa y la libertad de los grupos religiosos, incluidos los ortodoxos en Ucrania", dice una declaración de Pompeo emitida el 19 de octubre.

El documento enfatiza que Washington apoya a los ucranianos en su deseo de "ejercer el control sobre su religión" y "orar como quieran" de manera independiente.

© Sputnik / Poroshenko regala al Patriarcado de Constantinopla una insigne iglesia de Kiev

El 11 de octubre el Patriarcado de Constantinopla inició el proceso de concesión de la autocefalia a Ucrania. Unos días más tarde, tras adoptar la petición del presidente Petró Poroshenko, el Parlamento del país decidió entregar la emblemática iglesia de San Andrés en Kiev al Patriarcado de Constantinopla.

Y no será la última. Según la prensa ucraniana, la Rada está lista para hacer lo mismo con otras 20 iglesias, incluido el famoso Monasterio de las Cuevas de Kiev.

MÁS: ¿Catolicismo 2.0? "Constantinopla invade el territorio de la Iglesia rusa"

Estas acciones de Ucrania provocan no solo indignación, sino también falta de entendimiento en Rusia.

"¿Por qué la Rada dispone de templos? (Su presidente Andréi) Parubi es uniato. ¿Por qué maneja los bienes ortodoxos?", se sorprende el publicista ruso Alexandr Chalenko.

Ucrania, igual que Rusia, es un Estado secular, la Iglesia está separada del Estado (art.35 de la Constitución de Ucrania).

MÁS: Moscú lidera una nueva batalla mundial