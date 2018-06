Venezuela celebra nacimiento de San Juan Bautista en pueblo costero

"Es la fiesta más importante del año, es celebración, devoción, fe y unión; de verdad San Juan Bautista todo te lo da, yo no he tenido que pedirle nada, porque le rezo y todo me lo ha dado", dijo a Sputnik Valentina Blanco, quien a sus 98 años asegura que desde que llegó al mundo su familia ha celebrado al santo de Curiepe.

La semana de San Juan se celebra en Curiepe con talleres culturales, actividades en las escuelas, y las familias comienzan a preparar sus casas para el nacimiento de San Juan.

San Juan está por nacer

La noche del 23 todos los creyentes se reúnen en la plaza, comienzan los cohetes y la magia; San Juan está por nacer.

El 24 se realiza la fiesta religiosa, empieza con una misa católica, en la que colocan ofrendas a San Juan, y posteriormente, este sale de la iglesia hacia la casa de la familia Alvarado, en la que, desde hace 33 años, se prepara el cumpleaños.

"Mi abuela Gerbacia de Alvarado le dijo a mi mamá, Paula Emilia Alvarado, que quería hacer la velada a San Juan, y ella aceptó, y de eso hacen ya 33 años", contó a esta agencia Elvira Alvarado, 72 años, docente jubilada.

Letras mágicas

La familia Alvarado se encarga de todos los preparativos, junto a un pequeño grupo de amigos, desde tortas, decoración, comida, y las letras.

Las llamadas letras de San Juan Bautista, son elaboradas de pan, y para quienes la reciben, tienen un contenido milagroso.

"Estas galletas son milagrosas, porque están benditas, ayudan a hablar y sanar a niños, porque San Juan es milagroso", contó a esta agencia Mercedes Hernández, quien colabora con la familia Alvarado, y viaja desde Caracas hasta Curiepe (unas 2 horas desde la capital) para estar en la velada.

A las 18.00 (22.00 GMT), se canta el cumpleaños; los pobladores bailan con su vestuario tradicional (prendas blancas y una pañoleta roja) al son de los tambores de la localidad; todos se congregan a las puertas de la casa de los Alvarado.

El 25, San Juan sale a las 12:00 (16:00 GMT) para recorrer todo el pueblo de Curiepe acompañado de sus tambores, que se conocen como "culo e' puya", "mina" y "curbata", los cuales son elaborados con troncos por los habitantes del pueblo.

Durante el recorrido realizan paradas en cada esquina y los pobladores cantan y bailan para el "encierro del santo", que es cuando se lleva a otra casa de la zona, donde se mantiene hasta el próximo año.

Alumbramiento milagroso

La tradición comienza el día del nacimiento de San Juan, porque su madre Isabel era estéril y de edad avanzada, lo que supuso que su alumbramiento lo hayan catalogado como un milagro.

© AP Photo / Jacques Brinon Ombudsman venezolano evalúa futuros convenios con Unesco

La fiesta se instauró en Venezuela como un patrimonio cultural de las comunidades afrodescendientes desde hace 3 o 4 siglos atrás.

De acuerdo, con el presidente del Centro para la Diversidad Cultural del Gobierno Nacional, Beito Irady, cada 24 de junio los hacendados permitían a los esclavizados descansar de sus agotadoras labores diarias.

Ese día, las comunidades africanas celebraban el solsticio de verano, época en que tradicionalmente se obtenían las mejores cosechas y gracias a la fiesta de San Juan tenían la excusa perfecta para revivir sus rituales ancestrales.

Por ello, la tradición incorpora los tambores, danzas y la creencia en los elementos como el fuego y el agua.

Con algunas variaciones el nacimiento de San Juan se celebra en poblados de los estados costeros centrales: Aragua, Miranda, Vargas y Carabobo, así como en algunas zonas de Caracas y Yaracuay.

Fundado por africanos

Sin embargo, Curiepe tiene una particularidad que no tiene ningún otro pueblo donde se celebre San Juan Baudista explicó Irady, y es que "Curiepe fue un pueblo fundado por esclavos libertos".

© Sputnik / Maxim Bogodvid Reconocimiento de Unesco a cantos llaneros muestra raíz común de Colombia y Venezuela

De acuerdo con documentos históricos, el 10 de junio o el propio 24, cuando se festeja a San Juan, Del Rosario Blanco fundó Curiepe junto a otros 15 hombres.

Aunque San Juan Bautista es la fiesta más grande, el sábado que sigue al 24 de junio, los habitantes de Curiepe, vuelven a las calles con tambores y danzas, pero esta vez para celebrar a San Juan Congo, que no entra a la iglesia.

"El San Juan Congo, o el conguito, se supone que ese fue el primero que se celebró y es un San Juan, que no es asexual y cuyo falo fue tallado en madera, y esa celebración se hace junio con tambores por las calles, pero no entra a la iglesia, le hacen su celebración en las calles", indicó.

Patrimonio cultural

© AFP 2018 / Yasuyoshi Chiba La Unesco declara el Carnaval de El Callao de Venezuela como Patrimonio de la Humanidad

Actualmente, Irady trabaja junto a los pobladores en la elaboración de un expediente de esta tradición que será entregado en Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad, y estiman consignarlo en marzo de 2019.

Aunque la fiesta de San Juan se celebra en otras ciudades del Caribe y América Latina Irady aseguró que, en Venezuela, tiene la mayor fortaleza, porque de acuerdo a un censo, del patrimonio venezolano hay por lo menos un centenar de organizaciones comunitarias que celebran a San Juan Bautista en distintos lugares y de maneras diferentes.