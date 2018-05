SANTIAGO (Sputnik) — Dos de los 34 obispos chilenos no pusieron sus cargos a disposición del papa Francisco tras los casos de abuso sexual, dijo el monseñor Carlos Pellegrín.

"Hay dos obispos que tenían algunas situaciones personales, los demás estamos todos en la misma línea", dijo Pellegrín a los medios chilenos en conferencia de prensa.

Este 18 de mayo el obispo Fernando Ramos realizó una conferencia de prensa desde el Vaticano luego de que los 34 obispos de su país se reunieron con el papa Francisco, y señaló que todos sus pares habían puesto sus cargos a disposición del líder de la Iglesia Católica.

Sin embargo, minutos después el obispo Pellegrín aterrizó en Chile y conversó con los medios de ese país, afirmando que el obispo de Aysén (sur), Luis Infanti, y el obispo castrense, Santiago Silva, no renunciaron.

"Uno es porque pertenece a otra línea del episcopado, el obispo de Aysén, que tiene una situación de dependencia de la congregación Propaganda Fide, y el otro es el obispo castrense, que por razones de su compromiso a nivel nacional, no lo hizo", afirmó Pellegrín.

También dijo que los obispos estaban a la "total disposición" del papa Francisco "para limpiar lo que haya que hacer, para asegurar protocolos que nos puedan ayudar a poder atender a las víctimas de mejor manera".

"Si bien yo soy obispo solo hace doce años, y no era obispo cuando se dieron algunos de estos escándalos, asumo con responsabilidad en comunión con el resto de la Iglesia de Chile, esta necesidad de apoyar al Santo Padre", agregó.

Por último, aclaró que poner sus cargos a disposición no significa "dejar de ejercer nuestro rol como obispos en nuestras diócesis".

"Esto no significa que no haya obispos en Chile, esa no es la situación", cerró.

Los sacerdotes chilenos viajaron al Vaticano convocados por el Papa para esclarecer las causas de los abusos sexuales en el país, y en particular para analizar las responsabilidades en los delitos cometidos por el exsacerdote Fernando Karadina, condenado por el Vaticano en 2011 por abuso contra menores de edad.