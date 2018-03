¿Existe o no? Polémica por supuestos dichos del papa Francisco sobre el infierno

© REUTERS/ Alessandro Bianchi Las mil caras del papa Francisco

La Semana Santa es uno de los momentos más importantes para los cristianos de todo el mundo, que recuerdan los últimos días de Cristo y su resurrección tras el calvario, la crucifixión y la muerte. Precisamente en esas fechas el periodista italiano Eugenio Scalfari, fundador de Repubblica —uno de los diarios de mayor tiraje- realizó una entrevista exclusiva con el papa Francisco.

Scalfari, que no esconde su ateísmo pero que se encuentra seguido con el santo padre, le preguntó hacia dónde van las "almas malas". El pontífice habría respondido que no están sometidas a una "punición" de por sí.

"Obtienen el perdón de Dios y se suman a las filas de quienes lo contemplan, pero los que no, y no pueden ser perdonados, desaparecen. Un infierno no existe, pero sí la desaparición de las almas pecadoras", habría dicho Francisco.

No hay registros de lo que dijo el Santo Padre, pues Scalfari no toma apuntes ni graba sus entrevistas. De acuerdo con el periódico Avvenire, vinculado a la Iglesia, el Vaticano emitió un comunicado en el que desmiente tales afirmaciones y resalta que el artículo es una reconstrucción de un encuentro privado.

"El Santo Padre Francisco recibió recientemente al fundador del diario La Repubblica en un encuentro privado en ocasión de la Pascua, sin concederle ninguna entrevista. Lo que refirió el autor en el artículo de hoy es fruto de su reconstrucción, en la que no se citan las palabras textuales pronunciadas por el Papa", afirman desde la Santa Sede.

"Ningún entrecomillado del artículo citado debe ser considerado como una transcripción fiel de las palabras del Santo Padre", sentencian.

No solo sobre el infierno versan las presuntas palabras de Francisco: otros polémicos dichos que desafían la doctrina cristiana sobre la creación o sobre la implicación política de un papa causaron escozor en el Vaticano.

En el catecismo que rige a la institución, se explicita que "la enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad". "Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, 'el fuego eterno'", constata el documento.

"La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira", prosigue.

De ahí que el polémico entrecomillado resultara un dolor de cabeza para el Vaticano, pues va contra una de los conceptos que rigen la doctrina católica.

No es la primera vez que la Santa Sede desmiente a Scalfari: en al menos tres ocasiones, la oficina de prensa debió distanciarse de artículos similares con presuntas declaraciones sobre temas candentes para la institución, como referencias a la pedofilia y el celibato en 2014.

En 2013, en la primera entrevista que concedió Francisco al mayor diario italiano, la sala de prensa del Vaticano admitió que globalmente estaba correcta, pero discrepaba con la visión oficial de la Iglesia católica en detalles entrecomillados como si hubieran sido dichos del papa.