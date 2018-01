Fernando Karadima, la cara de los abusos sexuales de la Iglesia Católica en Chile

En medio de Santiago y a casi 900 metros sobre el nivel del mar, una gigantesca estatua de la Inmaculada Concepción se erige sobre un santuario en la cima del cerro San Cristóbal. La figura, colocada en 1902, es hoy el símbolo de una institución que pierde peso en la sociedad chilena.

El papa Francisco llega a Chile entre ataques a iglesias y disminución de fieles

El papa Francisco llega a un Chile poco religioso, con altísimos niveles de desaprobación a la institución eclesiástica y una baja calificación del desempeño del pontífice, según una encuesta difundida por el centro regional de opinión pública Latinobarómetro

De acuerdo con el sondeo, realizado en 18 países de América Latina, en 1996 un 80% de los chilenos veía en la iglesia una institución confiable. En 2017, este guarismo cayó al 36%, solo por debajo de Uruguay —una nación tradicionalmente secular—. El sumo pontífice tampoco salió bien parado en el estudio: en una escala de 0 a 10, los chilenos lo valoran con un 5,3, bien por debajo del promedio regional de 6,8.

"Chile destaca por la fuerte caída del catolicismo y el fuerte aumento de los que no declaran tener ninguna religión, son agnóstico o ateos. Es un caso de secularización acelerada", precisa el resumen ejecutivo del análisis.

Según Latinobarómetro, el caso del religioso Fernando Karadima, responsable de una serie de abusos a menores que cobró notoriedad entre 2010 y 2011, tuvo un impacto la caída en la práctica religiosa en el país. De hecho, la confianza en la iglesia cayó estrepitosamente de 61% a 38% cuando el escándalo llegó a los medios de comunicación en el país.

¿Quién es Fernando Karadima?

Fernando Karadima era un sacerdote católico de la comuna de Providencia, en la región de Santiago. Ordenado en 1958, el religioso estuvo a cargo de la parroquia El Bosque desde la década de 1980 hasta el 2006. Durante su tiempo de servicio, se destacó como un referente en la formación de los seminaristas y, aparentemente, era un respetado guía espiritual para los más jóvenes.

En 2004, se comenzaron a acumular las denuncias de fieles, sacerdotes y exseminaristas sobre presuntos abusos, realizados incluso cuando las víctimas eran menores de edad. El caso no cobró notoriedad hasta 2010, cuando en The New York Times se publicaron algunos de estos casos.

Inmediatamente, resonó en la prensa nacional, particularmente en 'Informe Especial', la emisión de periodismo investigativo de la televisión pública de Chile, que puso en el aire los crudos testimonios de algunos de los afectados, profesionales de clase alta en el país.

La defensa del religioso sostuvo que las relaciones que su cliente mantuvo con las víctimas no se realizaron con menores, sino con varones mayores de 18 años y adjudicó a los denunciantes una intención de dañar su imagen. El caso tuvo ribetes oscuros, como el presunto pago a testigos para ocultar sus testimonios.

En 2011, la Santa Sede emitió un dictamen canónico que apartó a Karadima del sacerdocio y lo condenó a una vida de retiro "en oración y penitencia", mientras que las autoridades eclesiásticas locales pidieron perdón a los afectados.

Sin embargo, el Vaticano desestimó los casos de pedofilia y solo valieron para el tribunal religioso los tocamientos realizados a jóvenes de 18 años. Y aunque la Justicia ordinaria sí los acreditó, sobreseyó al imputado de la causa porque los episodios denunciados habían prescrito.

El caso de Karadima es el más emblemático entre alrededor de 80 sacerdotes acusados de prácticas similares. Hasta el momento, el papa Francisco no ha confirmado una reunión con las víctimas, que reivindican su derecho de poder hablar con la máxima autoridad de la institución a la que pertenecían sus victimarios.