Mujeres al Mando: la primera comunidad de motoqueras en Argentina

A Belén Couso siempre le interesaron las motos. Se fue haciendo un lugar, participando de eventos, en los que estaba rodeada de hombres y casi ninguna mujer. En 2017 decidió crear Mujeres al Mando, la primera comunidad de motoqueras en Argentina.

"En principio, la idea era contactar a las mujeres que andaran en moto e inmediatamente todas me empezaron a expresar la misma necesidad, de que hubiera más mujeres en moto. Empecé a investigar qué le pasaba a la mujer que no adoptaba esta disciplina", contó Couso.

En esta investigación recibió respuestas como que la moto estaba muy masculinizada, que sentían que no era para ellas, que les daba miedo que no tenga carrocería, que era muy peligrosa o que no tenían un lugar donde aprender. Por esta razón, Belén creó lo que en principio fue una escuela de conducción solo para mujeres.

"En 2017 la fundé y decidí llamarla Mujeres al Mando porque entendí que la mujer tenía que estar un poco más al mando de sus decisiones, del estilo de vida que quería llevar, de romper roles. Pensé que no había mejor nombre que ese para representar esta actitud", explicó.

Añadió que fueron bien recibidas desde el principio, aunque algunos creían que se trataba de una comunidad feminista que "desplazaba al hombre", cuando en realidad ellos también son admitidos en el grupo.

De ser una escuela de conducción pasó a ser una comunidad que hoy cuenta con más de 20.000 motociclistas. Realizan un evento anual llamado 'ruteada solidaria', en el que reparten juguetes en moto por distintos hospitales y comedores.

"Cualquier persona que entienda estos ideales y este mensaje puede ser parte de la comunidad. Ni siquiera hay que tener moto", indicó Couso.

"Siempre cuento que hay muchas mujeres y hombres que tienen el motor dentro de su cuerpo, que es lo que les hace levantarse para ir a trabajar y luchar por sus sueños. La moto hoy representa mucho más que subirse al vehículo", concluyó.