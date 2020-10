Asesinatos, traición y debate: así es 'Among Us', el videojuego del momento

Adictivo, entretenido y enigmático, así se define a 'Among Us', el videojuego más popular del año que supera las 60 millones de descargas. El objetivo es descubrir al impostor de entre 10 tripulantes que viajan en una nave espacial. Un aficionado nos contó sobre sus principales funciones y trucos.

Desarrollado por Innersloth LLC, Among Us es gratuito y funciona para computadoras y teléfonos celulares. Se puede jugar en una sala pública con desconocidos o entre amigos en salas privadas, en grupos de entre cuatro y 10 personas. Entre los tripulantes de una nave hay un impostor, que intentará destruir al resto sin que se den cuenta.

"Fue lanzado en julio de 2018 y actualizado el 10 de septiembre de este año, cuando se volvió más popular. Consiste en reparar la nave y descubrir quién es. Uno hace sus tareas y a la vez se cuida de que no lo mate el impostor", explicó el hondureño Leonardo Paredes, administrador del sitio de Facebook Among Us Estrategias.

Resaltó como principal ventaja del videojuego el hecho de que todos los participantes están en igualdad de condiciones. No hay posibilidad de ganarle al resto si se invierte más dinero, como sucede con otros juegos que hay en el mercado.

Los jugadores pueden elegir el número de impostores pero, en general, se elige uno solo para que sea más entretenido. La selección es al azar aunque "se pueden realizar ciertos trucos" para obtener este rol. Cuando alguien cree haber adivinado al impostor, convoca a una reunión para acusarlo y someterlo a votación.

"Le podemos ganar al impostor haciendo todas las tareas de la nave antes de que él nos mate o este puede ganar si sabotea la nave y logra matar a todos los tripulantes", añadió Paredes.

Por último, el aficionado comentó que Among Us acaba de lanzar una nueva versión para daltónicos. Otras de las novedades del juego es que se podrá votar en forma anónima y ocultar la barra de tareas que, en general, delata al impostor.

