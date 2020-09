Denuncias de abuso sexual en redes sociales: ¿escrache o justicia?

La cuenta de Instagram Varones Carnaval fue creada el 20 de agosto bajo el lema "Somos un grupo de mujeres hartas de la impunidad con la que se mueven los varones violentos del mundo del Carnaval". En pocos días ya contaban con miles de seguidores y decenas de denuncias de abuso sexual cometidas por figuras del Carnaval, en su mayoría a chicas menores de edad.

Pero a partir de esta cuenta empezaron a surgir muchas otras con denuncias similares en otros rubros: Varones del rock, Varones de la publicidad, Varones de la Policía, Varones de la Fotografía, entre otros. Se convirtió así en un revolucionario movimiento en redes sociales que se asemeja al #MeToo en EEUU

"Entiendo que es un mecanismo completamente legítimo de hacer visible conductas de varones que han sido toleradas por las mujeres. Son voces que durante mucho tiempo fueron silenciadas, o que en solitario no pudieron hacerse oír, que encuentran en otras voces una manera de gritar que quieren ser libres y no quieren ser más violentadas. Pero como abogada yo prefiero que el mecanismo no sea la denuncia pública sino la judicial", expresó Ivana Manzolido, integrante de la Red de Abogadas Feministas del Uruguay.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Varones Carnaval (@varonescarnaval) el 27 de Ago de 2020 a las 3:43 PDT

Añadió que la denuncia por redes sociales muchas veces es contraproducente para quien la realiza dado que puede traer como consecuencia una denuncia penal por difamación e injurias o, incluso peor, una represalia por parte del abusador si averigua quién lo denunció.

"Ya la Intendencia [de Montevideo] suspendió el concurso del Carnaval de las Promesas [para menores de 18 años]. Pero lo ideal siempre es el cambio cultural: se podría hacer un protocolo de paridad o realizar algún taller antes del inicio de la temporada de carnaval. Y así hasta que se entienda que no hay que violentar a las mujeres ni vulnerar sus derechos", concluyó la abogada.

Dentro de las acusaciones realizadas en redes, hay algunas que son delitos y otras conductas machistas reprochables, que no entran dentro del ámbito de la Justicia. Pero incluso las primeras son difíciles de probar, algo que termina dejando impunes a los abusadores. Es por esto que muchas mujeres ven en el escrache público la única forma de hacer justicia y de terminar con estas conductas.

Esto y más en Zona Violeta.