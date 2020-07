Volar en 2020: cuáles son los protocolos para viajar en avión

Los protocolos sanitarios para volver a viajar en avión fueron elaborados por la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), que reúne a unas 290 compañías de la industria. Estas medidas apuntan a la seguridad de los pasajeros y del personal de las aerolíneas.

"Cada aerolínea tendrá protocolos aplicados a su tamaño y forma de operar, pero hay lineamientos generales. Ahora los viajeros deben llegar al aeropuerto con más anticipación porque va a haber todo un protocolo de acceso a las distintas áreas", indicó Édgar Pérez, secretario regional interino de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte.

Ya no está permitido que los pasajeros entren acompañados de sus familiares o amigos, se les toma la temperatura al llegar y se evitan las aglomeraciones en las salas de espera. Al momento de subir al avión no se pueden realizar filas, sino que se llama a un pasajero a la vez.

Dentro del avión se intenta reducir al máximo el contacto en la provisión de alimentos por parte de los tripulantes a los pasajeros, no están permitidas las filas para ingresar a los baños y en algunas aerolíneas se entregarán kits desinfectantes a todos los viajeros. El uso de mascarillas será obligatorio en todo momento, tanto en aeropuertos como en aviones.

Por último, se incrementará la frecuencia de limpieza y desinfección de las naves tanto durante el vuelo como entre uno y otro. Algunos cuentan con un sistema mediante el cual cada minuto se "refresca el aire" dentro de las cabinas. Pero, por ahora, no se prevé una reducción en el número de asientos.

"En vuelos que no haya tanta demanda se va a intentar mantener el distanciamiento en los asientos entre un pasajero y otro. Pero entendemos que el negocio de las aerolíneas es llenar el avión y no se pueden adecuar todas las aeronaves que hay en el mercado a una configuración totalmente distinta. En una industria tan golpeada como la aviación, eso no es viable", concluyó Pérez.

