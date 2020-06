Qué es el 'pocketing', la tendencia de esconder a la pareja

El término anglosajón pocketing significa "esconder a la pareja en el bolsillo", es decir, no mostrarse con ella ante los demás. A pesar de que ha existido siempre, en la actualidad se hace más evidente con las redes sociales. Todos conocemos a alguien que publica fotos con amigos o familia pero jamás con su pareja.

"Hay gente que le cuesta decir quién es el otro en la vida de uno, por ejemplo, en una reunión social. No se juegan por el otro para dejar una puerta abierta por si se presenta otra oportunidad. Generalmente se da al principio de la relación, pero a veces se extiende durante todo el vínculo, y suele ser unilateral", explicó la psicóloga Beatriz Goldberg, especialista en crisis de pareja y escritora de varios libros como Quiero estar bien en pareja y Parejas tóxicas.

Además de no cerrar las puertas a otras personas que puedan aparecer, hay otras razones por las cuales estos individuos hacen pocketing. Muchas veces existe miedo a que los demás no acepten a su pareja. Por ejemplo, por su pasado, porque tiene hijos o por distintas creencias religiosas o políticas.

Una de los principales indicios es cuando al encontrarse con gente "el otro empieza a trastabillar" cuando tiene que presentar a su pareja, no lo lleva a eventos sociales y muchas veces ni siquiera le cuenta de estas actividades para no verse forzado a ir con él o ella. También tiende a no mostrarlo en las redes sociales, no etiquetarlo en fotos o seguir manteniendo publicaciones con su ex.

"Hay que plantearlo y no tener miedo a perderlo. Porque muchas veces uno prefiere esto que nada entonces lo acepta. Y no es bueno resignar por el otro ni no darse el lugar suficiente. Por otro lado, hay que aceptar que no siempre uno tiene una pareja que va a gustarle a todo el mundo", concluyó Goldberg.