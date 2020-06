¿Máquinas faciales milagrosas? La verdad sobre las polémicas Nu Skin

Rocío Guirao Díaz, Nicole Neumann, Sol Pérez, Marcela Kloosterboer y Eugenia Suárez son algunas de las famosas argentinas que mostraron en sus redes sociales todas las bondades de la Lumispa y la Galvanic Spa, dos máquinas para la piel de la multinacional Nu Skin. Ambos dispositivos electrónicos deben acompañarse con cremas y prometen como resultado una piel joven y luminosa.

"Está dentro de las terapias electromagnéticas, se trata de productos cosméticos acompañados de un equipo que emite una corriente pseudogalvánica. A través de un flujo de corriente y un cambio de polaridad por los electrodos la maquinita permite que determinadas sustancias penetren en la piel", explicó la médica dermatóloga argentina Cristina Pascutto.

En cuanto a su efectividad, la especialista destacó que pueden llegar a brindar luminosidad, brillo y humectación a la piel como cualquier otro producto cosmético, pero no van a rejuvenecer a quien la use.

"Este tipo de equipos pueden generar efectos colaterales, hay que tener cuidado sobre qué piel se utilizan. Pacientes con rosácea o dermatitis pueden sufrir irritaciones, alergias o incluso quemaduras por la corriente galvánica", añadió Pascutto.

Lospero tampoco las prohíben. Mientras uno tenga una piel sana queda a criterio de cada persona usarlas o no. Sin embargo, destacan que no son un producto revolucionario en el mercado ni suplantan a los tratamientos de medicina estética.

"Una persona que no utiliza nada y empieza a usar algún tipo de producto siempre va a visualizar una mejoría de algunas arruguitas muy finas, pero no más que eso. Las arrugas profundas, los pliegues, eso no va a desaparecer", indicó.

