Cuando la casa es una prisión: la crisis de violencia de género en cuarentena

Quedarse en casa no es fácil para todas. Algunas mujeres viven junto a su agresor y el confinamiento no hace más que agravar situaciones de violencia preexistentes. En todos los países aumentaron las denuncias y los femicidios con las cuarentenas. Te contamos qué medidas se están tomando en el continente para hacer frente a esta crisis.

La violencia de género se ha vuelto una pandemia dentro de la pandemia en Latinoamérica. Aisladas de su grupo familiar y de amigos por las cuarentenas, muchas mujeres se encuentran presas junto a su agresor. México registró 60% más de llamadas por violencia de género, Chile un 70% y Colombia un 91% más con respecto al año pasado.

En Argentina hubo 20 femicidios en lo que va del aislamiento obligatorio —uno cada 32 horas aproximadamente— y 163 en México, de los que 16 de estos fueron a niñas menores de 14 años. En Colombia hubo 19 asesinatos a mujeres durante la cuarentena y en Perú 56 niñas fueron víctimas de violencia sexual. En Chile, durante este período, hubo un tercio de los femicidios que se producen por año.

"De acuerdo a los catastros que hemos realizado las organizaciones feministas en Chile, se ha duplicado —y hasta triplicado— la violencia patriarcal hacia las mujeres, la niñez, los ancianos y ancianas y las disidencias sexogenéricas. En su mayoría somos las mujeres las que sufrimos violencia, confinadas con nuestros agresores, pero también hay otros sectores que están siendo afectados", dijo Francisca Fernández, vocera de la Coordinadora Feminista 8M en Chile.

En este país se ha tomado como medida, además de la difusión de números telefónicos para denunciar las agresiones, la creación de una aplicación para el celular, y lasen algunos barrios de Santiago de Chile. Esto último se debe a que muchas veces el agresor controla el teléfono de la víctima.

Pero, de acuerdo a Fernández, la mayoría de las acciones se han llevado a cabo por organizaciones de la sociedad civil y hacen falta políticas públicas más eficaces para atender esta emergencia.

"Hay que hacer un trámite en Carabineros, para dar constancia de la violencia. Pero la mayoría de los casos no son recepcionados, se lo asocia con un problema familiar. El confinamiento visibiliza aún más la precariedad y la ineficiencia de esas medidas", indicó la vocera de la Coordinadora Feminista 8M.

Las órdenes de alejamiento, una de las principales medidas ante una denuncia de violencia de género, son más difíciles de cumplir en cuarentena. Sobre todo en sectores populares donde muchos de los hogares pertenecen al hombre y estos son los que generan los ingresos.

"No existe ningún plan de ayuda económica a mujeres agredidas y que no cuentan con ingresos mensuales permanentes. No hay una red de apoyo que incluya dinero y ayuda psicológica y psiquiátrica", concluyó Fernández.

A dónde denunciar país por país

Chile: Línea para reportar casos de violencia hacia las mujeres:1455. Whatsapp: +56939110227. App para denuncias con georreferencia: Voy contigo.

Uruguay: Desde una línea fija: 08004141, desde celulares *4141. App con botón de pánico: Emergencia 9-1-1.

Colombia: Línea gratuita nacional para asesoramiento: 155. Línea para presentar denuncias: 123. Whatsapp: +3154064194 – +3214677071.

Argentina: Línea gratuita nacional: 144. Whatsapp: (+54) 1127716463. App: Línea 144 – Atención a mujeres.

Perú: Línea gratuita: 100. Línea gratuita para emergencias: 105. Servicio personalizado por internet: Chat 100.

México: Línea gratuita: 800 10 84 053.

Ecuador: Denuncias telefónicas a: ECU 911 o 1800 Delitos.