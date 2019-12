Mundo swinger: los códigos y reglas del intercambio sexual de parejas

Desde la comunidad swinger lo definen como "un estilo de vida", que implica la elección de compartir sus momentos de intimidad con otras personas con privacidad, discreción y respetando ciertos códigos y normas.

"Hay parejas que pueden buscar estar solamente con una chica, solo con un chico o con ambos. La regla más importante es el 'no es no', que no significa desprecio sino simplemente no sentirse afín", dijo Felipe, dueño de Punto Encuentros, el único club swinger de Uruguay.

No se trata de un club de "puertas abiertas", sino que es necesario ser invitado para entrar, para lo cual hace falta registrarse y tener una entrevista en la que se explica el funcionamiento de la comunidad.

Jonathan, miembro de Swingers Cdmx y Estado de México, contó que, en general, para ser swinger hay que estar en una relación, aunque no es excluyente. En su caso estaba casado pero una "aventura swinger" rompió su matrimonio. Para que esto no suceda es importante que existan ciertas reglas dentro de la pareja.

"Primero tienen que estar seguros los dos de que quieren hacerlo, no puede uno presionar al otro. Además, tiene que haber comunicación para que sea una práctica que refuerce el amor y la confianza entre ambos, y que no se les olvide nunca de que se trata de un juego para darle variedad a la sexualidad de la pareja", explicó.

En cuanto a cómo son vistos por el resto de la sociedad, tanto Felipe como Jonathan coinciden en que, a pesar de que se ha avanzado mucho en los últimos años, aún continúan habiendo prejuicios sobre esta práctica.

"En México se sigue sintiendo como un tema tabú enorme. Pareciera que hay una mayor amplitud en las redes sociales, que han permitido dar a conocer este mundo, pero sigue siendo muy criticado por un sector de la sociedad", concluyó Felipe.