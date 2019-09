25 años de 'Friends': el legado de una serie que no pasa de moda

Un cartel con el nombre Central Friends en la ciudad de Montevideo y el logo del café original nos transportan directamente a la mítica serie de los 90. Al entrar, el sillón naranja y la guitarra de Phoebe le erizan la piel a quienes crecieron mirándola, y a las nuevas generaciones también.

La sitcom, de 236 episodios, cuenta la historia de un grupo de amigos en Nueva York: Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey y Phoebe, y los cambios que viven en su juventud, en los que solo una cosa se mantiene intacta: su amistad. A 25 años de su estreno, la serie está en Netflix y tiene fans de todas las edades.

"La idea del café surgió como un homenaje a Friends, después de tantas madrugadas de ver la serie. Como no podíamos usar el nombre Central Perk por un tema de derechos, lo llamamos Central Friends. Empezamos por conseguir el sillón, seguimos por la mesa, la guitarra, cuadros del grupo y siempre estamos sumando cosas", dijo Gabriel Di Lascio, dueño y fundador del café en la capital uruguaya.

Abrió sus puertas en julio del 2018 y el variado menú incluye hamburguesas en honor a Joey, platos vegetarianos como homenaje a Phoebe, pizzas con los nombres de todos los personajes y desayunos típicos americanos.

En las pantallas se muestran los episodios de la serie en inglés, a pedido de los fans que no querían verla en español. Y todos los que visitan el café, se sacan la obligada foto en el sillón naranja.

"Somos del ambiente gastronómico pero nunca nos había pasado de tener una respuesta tan emotiva de la gente. Vienen niñas de 13 años que se ponen a llorar cuando entran. Los fanáticos nos aconsejan, nos mandan material por las redes, es divino interactuar con ellos", agregó Di Lascio.

Universal y atemporal

Gabriel vivió muchos años en EEUU y siguió la serie desde sus inicios. Actualmente le contagia el fanatismo a su hijo adolescente. A las 10 de la mañana, cuando abren el café, empiezan el día con un episodio de Friends.

"Siempre me gustó Joey, pero hoy me río más con el sarcasmo y la ironía de Chandler. El humor es tan bueno y tan sano que no peca ni pasa de moda. Cada vez que hay un evento como el Día del Amigo, el cumpleaños de alguno de los protagonistas, o el aniversario de la serie, es un motivo para reunirse y festejar", concluyó.