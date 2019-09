¿El 'touch and go' pasó de moda? La app de citas para buscar el amor

En el Día Mundial del Sexo les presentamos una nueva aplicación de citas en las que no se busca una relación casual, sino generar una conexión emocional. A diferencia de las apps tradicionales, en las que se elige al otro según su apariencia física, en BlindLove las fotos aparecen borrosas y los 'matches' se generan por intereses en común.

El 6 de septiembre, o 06/09, se celebra el Día Mundial del Sexo, como un guiño a una de las posiciones más famosas del Kamasutra: el 69. Muchos psicólogos concuerdan en que las relaciones sexuales son mejores si existe cierta afinidad emocional.

Este es el concepto detrás de BlindLove, una app de citas creada por el argentino Federico Volinsky e inspirada en su propia historia de amor con su actual esposa uruguaya, a quien conoció hace cuatro años.

"Ella me lleva más de una cabeza, es muy alta, y cuando la conocí en el cumpleaños de un amigo, conversamos un poco pero no le gusté porque al ser más petiso que ella 'no era su tipo de hombre'. Una semana después la encontré en Facebook, le mandé un mensaje y hablamos siete horas seguidas. Cuando la conversación fluía, la atracción mejoraba", contó.

© Foto : Gentileza Federico Volinsky Federico Volinsky, fundador de BlindLove, con su esposa

Fue así que se dio cuenta la importancia de conocer emocionalmente a alguien, antes de juzgar por las apariencias. En su app "de amor", como él la define, los matches se generan por intereses en común, agrupados en etiquetas, y las fotos se van aclarando, a medida que la conversación avanza.

"La idea siempre fue hacer algo completamente diferente a lo que hay en el mercado, enfocado en crear una conexión verdadera y en la seguridad. Hay mucha gente que no quiere que su foto esté en una aplicación de citas y que la vea todo el mundo", agregó Volinsky.

Otras funciones de la app

Algunas otras opciones que ofrece BlindLove son saber quién vio tu perfil, mandar mensajes de voz, el sneak peak —que permite ver una pequeña parte de la foto del otro— y el ask on a date, una forma de ayudarte a invitarlo a salir.

La app, que tiene una versión gratuita y otra premium, está disponible para IOS y Android en todo el mundo, en inglés y en español, aunque están enfocados en Argentina, México y Miami. La idea es luego expandirse por el resto de los países latinoamericanos.

Según una encuesta que hicieron entre los usuarios, 8 de cada 10 personas prefiere conocerse de a poco y hablar al menos tres semanas antes de concretar la primera cita.

"Hay mucha gente que está cansada de lo mismo, de ser un producto en una vidriera. Esto es algo diferente y divertido", concluyó.