Fridays For Future: los adolescentes luchan por su futuro y el del planeta

¿Para qué ir a la escuela, a educarse para el futuro, si puede que este no exista? Es la idea central detrás de Fridays For Future, un movimiento creado por la activista sueca de 16 años Greta Thunberg, actualmente presente en más de 100 países. Conoce a los niños y jóvenes que protestan contra el cambio climático y luchan por tener un futuro.

De haber una crisis climática, los más afectados serían los más jóvenes, y ellos lo saben. Desean vivir en un mundo igual al que les tocó a sus padres y abuelos, y por eso faltan a la escuela, una vez por semana, para reclamar por el futuro del planeta.

Lo hacen siguiendo el ejemplo de la activista Greta Thunberg, que con solo 15 años comenzó a sentarse frente al parlamento sueco, todos los viernes, con el cartel Skolstrejk för klimatet (huelga escolar por el cambio climático).

"Empecé a oír de la crisis climática y ecológica que estamos sufriendo, me informé y cuando vi los datos, no lo podía creer. Me aterrorizaba el hecho de saber que estoy estudiando y dando mi tiempo a un futuro que igual no voy a tener", dijo a Sputnik Manuela Martín, una adolescente de 16 años que integra el movimiento Fridays for Future España, desde hace cuatro meses.

Desde la organización, convocan a los jóvenes a reunirse todos los viernes frente a su ayuntamiento o edificio de gobierno más cercano, y a compartir fotos en las redes sociales con los hashtags #Fridaysforfuture #Climatestrike.

También realizan manifestaciones espontáneas, como la que ocurrió este mes en las embajadas de Brasil, en todas partes del mundo, en relación a los incendios de la Amazonía.

"Empecé a faltar todos los viernes a clase para ir al Congreso de los Diputados aquí en Madrid. Al principio fue complicado porque muchas personas no lo entendían, pensaban que no merecía la pena que arriesgara tanto mis estudios. Pero para mi ya es casi una obligación", agregó la joven activista, que se hace llamar Mei.

El movimiento ha captado la atención de los medios de comunicación pero, para ella, aún los gobiernos no son conscientes de la gravedad de la crisis climática, y de la necesidad de actuar ahora mismo.

"Los políticos lo mencionan de pasada, como si no fuera una emergencia, como si no fuera una crisis real en la cual nuestras vidas están en juego. Si para finales de 2020 no hemos tomado medidas, ya será demasiado tarde", concluyó la integrante de Fridays For Future España.