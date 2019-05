Mes de la menstruación: visibilizar un tema que sigue siendo tabú

Se realizó en Argentina Viedma Menstrua, un evento que tuvo como objetivo visibilizar y demoler tabúes acerca de la menstruación. Uno de los principales reclamos se centró en el alto costo de los productos higiénicos, como toallitas y tampones, a los que muchas niñas y mujeres no pueden acceder.

“No puedo creer que una película acerca de la menstruación ganara un Oscar”, fue el comentario de la directora del cortometraje ‘Period.End of sentence’, Rayka Zehtabchi, que este año se llevó el premio a 'mejor corto documental'.

En él se muestra una realidad alarmante que se vive en la India, donde las mujeres deben abandonar sus estudios por no poder acceder a productos de higiene menstrual. Pero no hace falta irse tan lejos: en Latinoamérica la realidad es similar.

Por esta razón, y con motivo del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres que se celebrará el 28 de mayo, un grupo de mujeres argentinas activistas declaró que este sería el mes de la menstruación.

Durante el fin de semana del 11 y 12 de mayo se realizaron las jornadas Viedma Menstrua, en la ciudad de Viedma, Argentina. Entre otras actividades hubo una muestra visual de arte menstrual, charlas sobre plantas medicinales y un taller sobre cómo confeccionar toallitas menstruales de tela.

“Nosotras tenemos una cooperativa menstrual, de cuatro mujeres, en la que hacemos y vendemos estas toallitas. Los productos de gestión menstrual no pueden ser una traba para nuestra salud”, afirmó Amanda López Cobo, organizadora de Viedma Menstrua y activista feminista.

En algunas escuelas argentinas, y de otros países de Latinoamérica, hay niñas que aún hoy no pueden ir a la escuela durante su período porque no tienen dinero para comprar toallitas y mancharse no está bien visto.

Las mujeres de Economía Feminista en Argentina propusieron un proyecto de ley para sacarle el IVA a los productos de higiene menstrual, ya que deberían considerarse artículos de primera necesidad.

“Además de eliminar el IVA, se habla de promover el uso de la copa menstrual. Acá en Viedma se presentó un proyecto, que se aprobó, sobre proporcionar estas copas en los espacios públicos pero nunca se llevó a la práctica”, agregó la militante feminista.