¿Por qué las abejas pudieron sobrevivir al incendio de Notre Dame?

"Las abejas están vivas", dijo emocionado el apicultor francés Nicolás Géant, quien se ocupa de las tres colmenas ubicadas en el techo del templo. El fuego no alcanzó a estos insectos y, al no tener pulmones, el humo no les afectó. De hecho, los apicultores utilizan ahumadores como instrumento de trabajo.