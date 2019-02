Recoletras, una librería que bate récords en Santiago de Chile por sus precios populares

Recoletas es una de las 45 comunas de Santiago de Chile, y hasta hace dos semanas no tenía una librería de acceso a la población. Si bien puede parecer extraño, no es una situación única, 294 de las 345 comunas de Chile no cuentan con estos locales culturales.

Según la encuesta ‘Frecuencia de lectura de libros' de la empresa Adimark , 40% de la población chilena dice leer al menos una vez a la semana, mientras que el promedio global es de 59%. A su vez, solo 22% de los chilenos declara leer libros todos o la mayoría de los días, mientras que un 4% dice no hacerlo nunca o con poca frecuencia.

Este bajo nivel en el hábito de lectura, así como la falta de librerías en el barrio, llevó a la comuna chilena a crear el proyecto Recoletras. Un espacio que administra la municipalidad, y a través del cual vende al público libros a precios más bajos.

"Estamos plenamente conscientes que esta iniciativa es el principio del fin de una serie de brechas, y cuando tú impulsas cambios estructurales, van a haber consecuencias", contó a Sputnik José Antonio Sabats, encargado de la librería.

Recoletras vende textos a un costo menor, en promedio existe un 30 y 45% de diferencia si se compara con locales comerciales; incluso en algunos casos puede llegar a venderse a un 75% menos.

El local se inauguró el 28 de enero de 2019, y en los primeros días recibió a más de 2500 personas que llegaron desde diferentes comunas de la capital chilena. En la puerta del local cultural se podían observar filas de clientes esperando su turno para ser atendido.

"Se dice que la gente no compra libros y no lee, y si bien en algo es verdad, también tiene mucho que ver con el precio. Ahora el concepto es ‘precio justo', porque detrás del libro hay un escritor, una imprenta, etcétera", dijo Sabats.