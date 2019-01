Libros de cuentos le cambian la vida a niños disléxicos

La dislexia es un trastorno de aprendizaje bastante común, sin embargo la mayoría de las veces no está diagnosticado. Este mismo desconocimiento lleva a que existan pocas herramientas pensadas para acompañar a un niño con esta afección en edad escolar.

Mercedes Lafourcade es maestra y psicopedagoga uruguaya, y se encontró con esta dificultad como madre de dos hijos que sufren este trastorno. A la hora de buscar libros de cuentos infantiles era difícil encontrar publicaciones que tuvieran en cuenta esta situación.

"Veía que a ellos les encantaba los cuentos y los libros, pero sin embargo decían que no les gustaba leer. Entonces, como soy una amante de la literatura, iba a las librerías a buscar un libro que no fuera para niños pequeños, pero que tuviera letra grande, y no había", contó a Sputnik Lafourcade

La falta de publicaciones con este enfoque llevó a que creara Editorial Basilisa, una iniciativa que diseña publicaciones para niños y niñas disléxicos. En el mundo existen distintas editoriales que adaptan textos teniendo en cuenta esta condición, sin embargo esta es la primera que lo hace generando los cuentos desde cero.

El proyecto editorial diseña los textos no solo adaptando la tipografía a un tamaño más grande, con imágenes que apoyan el texto, sino también con una estructura sintáctica y de temporalidad pensada específicamente para el público infantil que sufre esta alteración del aprendizaje.

Además, los cuentos vienen acompañados con una guía de mediación, desarrollada por dos investigadoras españolas: Francisca Serrano y Sara Mata, expertas en lectura y potencial de aprendizaje.

"Esta guía está ideada con base en las teorías de (Lev) Vygotski sobre las zonas de desarrollo próximo. (…) Se busca que los libros estén en las librerías para que los niños puedan disfrutar de la literatura accesible, pero que también sirvan como instrumento de intervención para mejorar la lectura", indicó la psicopedagoga uruguaya.

Editorial Basilisa cuenta con dos publicaciones: 'Milo y Manú', y 'Oba y Ema'. La iniciativa funciona en Uruguay, pero están trabajando en una tienda online que les permita vender ejemplares a otros países. Hasta el momento, la empresa realiza envíos al exterior, siendo el comprador el que se hace cargo del costo del transporte.