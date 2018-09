La eutanasia y las dificultades de exigir una muerte digna

La Organización Mundial de la Salud define la eutanasia como aquella "acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente". Colombia es el único país americano que tiene despenalizada la eutanasia con un protocolo para realizarla.

En 2015 el Ministerio de Salud emitió la resolución 1216 que regula la práctica para enfermos terminales. Si bien estaba despenalizada desde hacía más de 20 años, era la primera vez que se le exigía al Congreso colombiano una regulación. Los médicos pueden llevarla a cabo si los pacientes quieren y no tienen ninguna esperanza de curación.

La despenalización de la eutanasia es un tema que desde hace años genera controversia, y por tanto, son pocos los gobiernos que se arriesgan a legalizarla. En Europa los Países Bajos fueron los primeros en habilitarla en 2001, y los que tienen una legalización más integral.

Dentro de los obstáculos que encuentra la regulación de la eutanasia, está el papel de la religión. En Colombia está sigue siendo una traba para su aplicación, debido al rol que tiene la Iglesia Católica en las clínicas del país. Hasta el momento solo 40 personas han exigido este derecho.

"Le diría que son todas las clínicas las que entorpecen su aplicación. No hay ninguna que sea definitivamente muy amable en el proceso", informó a Sputnik Carmenza Ochoa Uribe, directora de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente de Colombia.

Más información: Diputada chilena pide debate legislativo sobre despenalización de eutanasia

Este año el país sudamericano también reglamentó la eutanasia en niños, niñas y adolescentes, aunque tiene ciertos límites y los menores de 6 años quedan excluidos. En el caso de los niños entre 6 y 12 años, solo se puede practicar en casos excepcionales (comprobado el desarrollo neurocognitivo para tomar esta decisión).

Asimismo, entre los 12 y 14 años prevalece la autonomía del menor, pero con la voluntad de los padres. Y a partir de los 14 años, se puede realizar con la sola la voluntad del adolescente.

"Los niños sufren, los niños se enferman, los niños se mueren, y también viven momentos de indignidad al final de sus vidas, porque no es posible aliviar sus síntomas, sus náuseas, su dolor. Entonces no era justo que los adultos sí tuvieran este derecho, y los menores de edad no", indicó Ochoa Uribe.