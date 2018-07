¿La fidelidad pasó de moda?

La infidelidad es una práctica que está presente en la historia de muchas parejas, aunque para todas no tiene las mismas implicancias. La diferencia radica en los pactos que establezcan las personas, de acuerdo a las concepciones que tengan del vínculo amoroso.

Incluso para algunas personas la infidelidad está ligada a tener sexo fuera de la pareja, mientras para otros un beso ya significaría un engaño. También hay quienes entienden como traición generar intimidad emocional con otra persona, quitándole importancia al encuentro sexual.

Javier Camacho es doctor en Psicología, y escribió el libro 'Fidelidad e Infidelidad en las Relaciones de Pareja Nuevas, respuestas a viejos interrogantes'.

Para el especialista los acuerdos que establecen las personas depende de las consideraciones que cada uno tiene sobre la fidelidad y se establece a medida que la relación se profundiza.

"En la mayoría de los casos tiende a ser tácito, uno no dice qué se puede y qué no, sino que a partir de que se va conociendo, en las primeras semanas y meses, empieza a acordarlo tácitamente", señaló a Sputnik Camacho.

Este tipo de pactos puede incluir la posibilidad de estar con terceras personas, aunque en el caso de las parejas tradicionales se establece de manera más solapada. Un ejemplo es la famosa frase: 'Ojos que no ven, corazón que no siente', que en el día a día de un vínculo más conservador se traduce en: 'Hacelo, pero que no me entere'.

Sin embargo, según el especialista, en los nuevos modelos amorosos, como las parejas más abiertas, el acuerdo se vuelve más explícito y es necesaria una buena comunicación.

"Los nuevos formatos incluyen más charlas, sobre qué se puede y qué no se puede hacer. También son relaciones que tienden a ser más igualitarias. Y vamos a hablar de infidelidad cuando se rompen esos pactos que uno estableció", indicó el psicólogo argentino.