Aprender idiomas con un clic

Las plataformas online para aprender idiomas son cada vez más populares y están accesibles en distintos dispositivos.

Tienen desde opciones gratuitas, en las que se accede a algunas unidades de contenidos, hasta perfiles Premium, que permiten alcanzar un nivel más alto, con más lecciones disponibles.

Aprender un idioma no es fácil, porque implica tiempo y dinero, pero es cada vez más necesario para comunicarse, viajar, trabajar o vivir en otro país.

Por eso estas plataformas se han vuelto cada vez más populares.

Para las empresas, esta es una opción que puede apoyar a quien concurrehabitualmente a un curso, pero también se puede aprender de manera autodidacta.

Babbel es uno de estos servicios que cuenta con más de un millón de usuarios y13 idiomas accesibles.

La diagramación de las lecciones está diseñada por unequipo de lingüistas y profesores, basadas en el Marco Europeo Común deReferencia para las Lenguas.

Esta aplicación recomienda tomar lecciones de 20 minutos todos los días, y conesta frecuencia se lograría en tres semanas entablar una conversación básica.

"Siempre recomendamos que se aprenda despacio, porque es necesario darle untiempo al cerebro para aprender. Creemos que seis meses, más o menos, si loutiliza con frecuencia, son ideales para que pueda hablar bien", señaló BrenoPessoa, country manager de Babbel en Latinoamérica.

El tiempo para incorporar un idioma por esta vía depende de lapersona y su capacidad de aprendizaje. Sin embargo algunos profesores consideranque si bien es una buena opción, siempre es necesaria la instancia de aprendizajecara a cara.

"La recomiendo para practicar la conversación o la pronunciación, en eso me pareceútil. Son herramientas que no se tienen a mano, y son fáciles para cualquierpersona. (…) Pero para las reglas gramaticales, que no siempre se cumplen arajatabla, en esos casos la explicación docente siempre es importante", indicó Magdalena Álvarez, docente de inglés.