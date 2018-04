La mujer que revolucionó España con sus colores

Su nombre empezó a escucharse en la época del Madrid de 'La Movida', un movimiento contracultural que sacudió a la capital española en los años 70 y 80. Sus creaciones, que destacan por sus telas coloridas y diseños creativos, no solo son modelos para vestir sino también obras de arte. Sputnik conversó con Ágatha Ruiz de la Prada.

Con 58 años, Ágatha Ruiz de la Prada recorre el mundo con distintos proyectos. Su obra trasciende las pasarelas, y se puede apreciar en museos y galerías de todo el mundo. Además es una mujer inquieta, sus intereses discurren entre temas tan diversos como la ecología y la igualdad de género.

En España es conocida por la ley que abolió la prevalencia del varón en las normas de sucesión de la nobleza. Hasta 2006, los títulos nobiliarios eran heredados por los hombres. A partir de esta normativa (que incluso se la conoce como la Ley Ágatha), la preferencia es del primogénito, sea hombre o mujer.

"Yo vengo de una familia en la cual la mujer jamás se ha sometido al hombre. Hablando con una periodista este verano me di cuenta que en mi familia las mujeres habían sido más ricas o más importantes que los hombres. Y eso ha hecho que nunca haya visto a mi madre someterse a mi padre, ni yo me he sometido a nadie", expresó a Sputnik la artista.

Ágatha Ruiz de la Prada estuvo presente en Montevideo en el America Business Forum, un espacio de negocios que reunió a líderes y ejecutivos de América Latina. En este evento la diseñadora habló sobre su carrera, y la forma en que lleva adelante su marca, presente en distintos países.