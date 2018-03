'Read to Me', la lámpara que transporta a los niños a un mundo mágico

Por muchos años la lectura nocturna era espacio de encuentro familiar. Los más pequeños esperaban algún cuento nuevo o ese libro que disfrutaban escuchar miles de veces. Si bien es una práctica que continúa, las nuevas tecnologías (celulares, tabletas), han sustituido este momento mágico.

Los niños cada vez más se van a la cama con modernos dispositivos, mirando dibujos o películas, y han ido perdiendo ese tiempo de lectura que promovía la imaginación.

Para las editoriales infantiles la competencia es aún más arrolladora. A estas empresas les resulta difícil competir con aparatos que tienen cada vez más funcionalidades: pantallas táctiles y la posibilidad de interactuar con los contenidos.

Sin embargo el proyecto ‘Read to Me' contempla estas dos experiencias. Desarrollado por la empresa uruguaya The Electric Factory, este dispositivo está formado por una lámpara que proyecta en las paredes los cuentos que una persona lee en voz alta. El aparato funciona conectado a internet y utiliza un microprocesador de voz y un proyector de imágenes.

"Es un reconocedor de voz que transforma voz en texto, y que por un algoritmo reconoce en qué página está el padre o la madre, y con esa información proyecta las imágenes en la habitación del niño", explicó a Sputnik, Andrés Guarino, CEO de la empresa que ideó el aparato.

Hasta el momento ‘Read to Me' no está disponible a nivel comercial. Recientemente, ganó el prestigioso certamen South by South West (SXSW), un evento internacional que premia la innovación creativa. The Electric Factory fue la única empresa latinoamericana nominada, y compitió contra grandes compañías como Microsoft o Airbnb.

"Para nosotros es un gran orgullo haber sido premiados. Es un festival muy interesante porque a diferencia de otros donde se premia la creatividad, en este se premia la innovación y la creatividad ", señaló Guarino.