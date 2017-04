Dieta sin gluten: entre la salud y la moda

La celiaquía es la intolerancia al gluten, una proteína prácticamente omnipresente en nuestra alimentación cotidiana. Pero últimamente hay una tendencia, seguida por no celíacos, de consumir una dieta libre de gluten, algo que tiene pros y contras para quienes padecen la enfermedad.

Para conocer más sobre el tema, en Zona Violeta hablamos con Claudia Olivera, secretaria de la comisión directiva de la Asociación de Celíacos del Uruguay y madre de una niña con celiaquía.

Entre otros temas, Olivera se refirió a esta 'moda' de evitar los alimentos con TACC (trigo, avena, cebada y centeno).

"A nosotros sin duda nos ayuda porque las empresas buscan mercado y si más personas quieren comer sin gluten habrá más productos. El problema es que 'gluten free' no es lo mismo que 'sin TACC', por eso es tan importante el etiquetado", aclara.

Además, agrega que desde la Asociación no consideran "que sea lo mejor" hacer una dieta libre de gluten entre quienes no son celíacos. "Está bien bajar su consumo, pero quitarlo por completo no es lo ideal".