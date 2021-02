Vota Ecuador: "Confiamos en nuestra fuerza y en la capacidad del pueblo para vigilar los resultados"

Este domingo Ecuador elegirá a su próximo presidente en unas elecciones en las que Andrés Arauz, candidato del espacio liderado por Rafael Correa, parte como favorito.

El segundo lugar se lo disputan el banquero Guillermo Lasso, de la alianza Creo, y el postulante por el movimiento indígena Pachakutik, Yaku Pérez.

"Lasso dijo que si pasa a segunda vuelta le ofrecería a Pérez ser parte de su gobierno", señaló el exasambleísta Virgilio Hernández.

"En las elecciones de 2017, Pérez dijo que era preferible apoyar a Lasso antes que a uno del correísmo. Hay un acuerdo implícito entre esas dos fuerzas", señaló el actual candidato al Parlamento Andino por Unión por la Esperanza, la coalición que postula a Arauz.

Asimismo, se refirió a las irregularidades que su espacio atravesó en la campaña y sostuvo que "las 15 fórmulas presidenciales se han centrado en atacar de manera virulenta a la Revolución Ciudadana", como describe el correísmo a su propio movimiento.

Hernández indicó que también "enfrentamos a las autoridades de los organismos electorales que han hecho todo lo posible para favorecer a Lasso" y a los "grandes medios que nos bloquean y todos los días deslegitiman las declaraciones que realiza Arauz".

El dirigente enfatizó que la situación de Ecuador "plantea grandes retos para el próximo gobierno".

"Estos últimos cuatro años hemos enfrentado la pandemia de Lenín Moreno, que ha generado los problemas que la pandemia de coronavirus profundizó", agregó el candidato.

Por último, indicó que "no confiamos en la institucionalidad del Estado y en el organismo electoral, que nos proscribió por varios años". "Sí confiamos en nuestra fuerza y en la capacidad del pueblo para vigilar los resultados", apuntó.

"Años atrás hubiese sido imposible para una mujer trans postularse en Perú"

Gahela Tseneg Cari Contreras, es la primera mujer transgénero e indígena que se postula al Congreso peruano –por el partido Juntos por el Perú que lidera la candidata presidencial Verónika Mendoza– en las próximas elecciones del 11 de abril.

"Mi candidatura es bastante simbólica porque hace algunos años hubiera sido imposible que una joven trans, migrante e hija de padres campesinos pueda postular al Congreso. De por sí es un logro, y no un logro personal, sino uno colectivo", aseguró.

Cari, la novedad de la campaña, sufrió ataques por su identidad de género por parte de otros candidatos. "Esto no hace más que visibilizar la precariedad y la violencia que sufren todas las personas trans y de la diversidad sexual en este país solo por expresarse", dijo.

Sobre las dificultades que vive la comunidad trans en Perú remarcó que "Nos expulsan de las escuelas. Las posibilidades de tener un empleo digno se reducen y nos dejan como único camino la estética, el arte o, en la mayoría de los casos, la prostitución".

La aspirante al Parlamento indicó que "no he cometido ningún delito, no estoy ligada a ningún acto de corrupción y lo único que me cuestionan es lo que tengo entre las piernas, cuando mis propuestas son claras".

Su programa incluye "una ley integral trans, una ley de educación sexual integral, el matrimonio igualitario, el aborto legal" y también "una reforma tributaria para gravar a las grandes riquezas, una reforma policial y una segunda reforma agraria".

Con todo, se mostró esperanzada con un cambio real tras la crisis política que atraviesa su país desde noviembre pasado.

"La ciudadanía ha cambiado mucho y ha reflexionado acerca de la necesidad de tener que acercarnos hacia una sociedad con justicia social e igualdad", sostuvo Cari.

En el programa se informó además acerca de los 50 años del Frente Amplio en Uruguay; y el pronunciamiento de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, por el asesinato de dos niñas argentinas en Paraguay.

También se informó sobre la indemnización pagada por la minera brasileña Vale por desastres ambientales; la condena al excomandante ugandés Dominic Ongwen por el crimen de violación; y las protestas de estudiantes y docentes de Birmania en contra el golpe de Estado.

