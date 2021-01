Los grupos paramilitares encontraron en Trump el liderazgo que los unifica

Amparadas por la segunda enmienda de la Constitución norteamericana, denominada la "Cláusula de las milicias", las organizaciones supremacistas han lanzado advertencias para el 20 de enero, día de la asunción presidencial del demócrata Joe Biden.

Luego del asalto al Capitolio, los grupos racistas y de ultraderecha siguen representando una amenaza para el país.

"Trump ha dedicado su gestión a promover el fascismo y financiar las milicias", dijo la analista internacional Anahí Arizmendi.

"Hay precedentes de estas milicias, como el Ku Klux Klan. Son grupos violentos, en paralelo al Ejército oficial, pero en el marco de la ley, por el acceso a las armas", continuó.

Sobre este punto, destacó que de acuerdo a la segunda enmienda "se entiende que", lo cual les ha permitido a estos grupos armarse y pergeñar "manifestaciones violentas".

Arizmendi sostuvo que estos grupos paramilitares "han tenido nuevo aliento con Trump, que ha avalado sus acciones contra la ley". Incluso señaló que la campaña de recaudación de fondos para sustentar sus denuncias de fraude ante las cortes ha sido fructífera.

Así, "son más de 200 millones de dólares que se podrán destinar para su campaña en 2024".

"Trump piensa jugar un papel en la política norteamericana. Ha tenido casi 70 millones de votos, algo nada despreciable", aseguró.

En tanto, destacó que la violencia recorre toda la vida del país y que "el tema de las armas juega un papel fundamental", obligando incluso a los movimientos antirracistas "a defenderse" con armamento.

Por último, la periodista venezolana cuestionó "la narrativa para justificar que nuestros países son estados fallidos" por la violencia, cuando grupos mercenarios "intentaron ingresar a Venezuela" con financiamiento de EEUU en 2020.

¿Pueden las redes sociales convertirse en una policía global?

A partir del próximo 8 de febrero entrará en vigor los nuevos términos y condiciones de WhatsApp, que habilitan a la aplicación de mensajería a compartir datos de sus usuarios con Facebook.

"El modelo de negocio es saber de qué habla la gente, no ya en las redes sociales, sino con sus amigos. Lo que uno habla por WhatsApp son cosas que uno no le diría a todo el mundo", señaló el periodista Esteban Magnani.

De esta forma, el próximo mes ambas herramientas –"Facebook compró WhatsApp por 19 mil millones de dólares en 2014"– cruzarán datos de sus usuarios. "Es información que sirve a los algoritmos para vender publicidad", apuntó.

"Ahora podrán monetizar a los millones de usuarios para ofrecer información a los anunciantes", observó el experto. Aunque advirtió que las grandes empresas tecnológicas "empiezan a tener más poder que el establishment político y los Estados".

Los cambios en WhatsApp no se aplicarán en Europa porque ese continente "elaboró sus proprios mecanismos de recolección de datos". "La legislación argentina dice que la información de los usuarios no puede ser usada con otros fines. Sin embargo, no tenemos incidencia sobre estos productos y tecnologías", añadió.

Magnani, máster en Media & Communication por la London University, explicó que una empresa como Google puede obtener mayor información que un Estado a través de un dispositivo móvil.

Por otra parte, se refirió a la decisión de Twitter y otras empresas de suspender indefinidamente las cuentas del presidente saliente Donald Trump en las redes sociales.

"Las redes están ocupando un lugar que antes ocupaba la prensa", dijo.

"Se necesita que de alguna manera se controle lo que circula por esas redes, y los únicos que pueden hacerlo son ellos mismos. Es darle poder de policía a esas empresas privadas", reconoció Magnani, quien expresó una "gran preocupación".

En el programa se informó a su vez acerca de la renuncia del secretario interino de Seguridad Nacional de la administración Trump; la calificación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo por parte de EEUU; las listas de candidatos a constituyentes en Chile; y el cierre de las fábricas de Ford en Brasil.

