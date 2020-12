Colombia: el conflicto muta pero las masacres continúan

El 2020 fue uno de los años más sangrientos en la historia reciente de Colombia. "Las cifras son alarmantes", afirmó Hasan Dodwell, director de la organización 'Justice For Colombia'. Según él, "la violencia no es culpa directa del gobierno, pero su respuesta es insuficiente". Crece la violencia entre grupos guerrilleros y paramilitares de derecha.

Pese a la vigencia de los Acuerdos de Paz y las restricciones por el COVID-19, Colombia vivió este 2020 uno de sus años más violentos con asesinatos casi a diario.

Para Hasan Dodwell, director de la organización británica Justice For Colombia, "las cifras son muy alarmantes y muestran cuán extrema es la situación" en el país sudamericano.

"La ONU habla de 66 masacres y de hasta 120 defensores de los derechos humanos asesinados este año. Y son cifras muy conservadoras. Indepaz, en cambio, ha registrado 90 masacres en las que fueron asesinadas 335 personas", explicó.

Asimismo, destacó que se "puede hablar de 249 excombatientes de las FARC asesinados después del Acuerdo de 2016, es decir, que formaban parte del proceso de reintegración".

Dodwell, graduado en Estudios de Guerra por el King's College de Londres, dijo que hoy "" que en la década de 1990, cuando "había un grupo unificado como las Autodefensas Unidas de Colombia, con vínculos muy claros con elementos del Estrado".

En tanto, aseguró que con "la firma del Acuerdo de Paz, las FARC se fueron de las zonas que controlaban". "El Estado no hizo suficiente para entrar en estas zonas. Regiones muy amplias fueron descuidadas y ahí entraron grupos armados diferentes", dijo.

Esta situación "ha aumentado las disputas" entre "grupos guerrilleros como el ELN, disidencias de las FARC y grupos paramilitares de derecha, más responsables por la violencia, como el Clan del Golfo".

Estos grupos "compiten por control del territorio y por negocios como el de la cocaína".

"Hay mecanismos dentro del Acuerdo de Paz para responder a los sucesores del paramilitarismo. Pero la respuesta del gobierno es insuficiente", dijo Dodwell.

La vida post Brexit: un acuerdo no exento de fricción

Tras el acuerdo alcanzado en vísperas de Navidad por el Brexit, Reino Unido y la Unión Europea se preparan para aplicar los lineamientos del divorcio. Algunas medidas afectan indirectamente a terceros países como el caso de las Islas Malvinas y Argentina. Ahora Europa no reconoce la existencia de "territorios británicos de ultramar". Se configura un terreno "donde queda debilitado el reclamo diplomático o la posición de Londres, porque la Bruselas no lo apoya como antes".

Por otra parte, lo firmado "contempla que no habrá barreras arancelarias ni cuotas para el comercio bilateral de bienes, pero sí una montaña de papeleo para la importaciones y exportaciones que antes no existía", según el periodista Marcelo Justo.

En ese sentido, señaló que "la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria de Reino Unido pronostica una caída del PBI del 2 o 3 por ciento en los próximos años a raíz de esta salida".

Con todo, "". De hecho, el Brexit podría perjudicar severamente a compañías extranjeras radicadas en la isla, de acuerdo al corresponsal del diario Página 12 en Londres.

"Nissan había formado parte del proyecto industrial thatcherista en los 80, con Reino Unido como plataforma que le permitía llegar a la UE. Otras automotrices japonesas se trasladaron al continente porque será más económico para competir", dijo.

Respecto a las dos Irlandas, Justo afirmó que "habrá un chequeo de las mercancías que circulen entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, pero que no será un control fronterizo que podría haber calentado un conflicto fronterizo aún pendiente".

Pese al optimismo inicial, el acuerdo "no significa que los puntos de fricción no surjan, porque ahora hay una frontera, aunque no sea visible". "Lo mismo en los puertos. Es toda una serie de situaciones que no existían antes", remarcó el corresponsal.

En el programa se informó a su vez acerca del debate por la legalización del aborto en el Senado argentino; el presupuesto aprobado por Bolivia para combatir la pandemia de COVID-19; el registro de candidatos para los comicios regionales bolivianos de marzo; y las elecciones presidenciales en República Centroafricana.

