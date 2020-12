Adán Chávez: "Es de enorme importancia que el pueblo venezolano salga a votar masivamente este domingo"

Adán Chávez, actual embajador de Venezuela en Cuba y hermano del expresidente, explicó por qué las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre son cruciales para Venezuela y la región. "EEUU y sus aliados no van a poder revertir el progresismo en Nuestra América", dijo. Analizó además el rol de la oposición venezolana y el vínculo con Washington.

"El resultado de las elecciones de este 6 de diciembre para elegir a la nueva Asamblea Nacional es sumamente importante, pero no solo para nuestro país, sino para nuestra América", señaló Adán Chávez, embajador de Venezuela en Cuba.

El hermano del expresidente Hugo Chávez aseguró que "cuando se instaló la Asamblea en enero de 2016 con mayoría opositora, inmediatamente intentaron aplicar un golpe continuado para sacar a Nicolás Maduro de la presidencia" del país.

Según él, la oposición venezolana ha seguido "las instrucciones del gobierno estadounidense", las cuales incluyen "el intento de infiltrar mercenarios paramilitares para asesinar al presidente y a líderes y lideresas de la revolución".

"Estamos seguros del triunfo, pero –advirtió– no nos confiamos, no subestimamos al enemigo". Por eso llamó a votar el próximo domingo, "para romper el bloqueo económico y financiero que impuso el gobierno de EEUU", aseguró.

Se refirió además al desconocimiento de los comicios por parte de EEUU y la Unión Europea. "No es la primera vez que no reconocen nuestras elecciones", dijo Chávez, quien agregó que "tenemos el reconocimiento más importante: el de la mayoría de nuestro pueblo". Calificó al proceso electoral como "transparente y apegado a la Constitución" y subrayó que "la mayoría de la oposición está participando". "Están reconociendo que el presidente legítimo es Maduro y no la pantomima que instaló el imperio con Juan Guaidó", consignó.

"Cuando comenzó esa patraña de la presidencia interina de Guiadó, se manifestaron 55 países, a favor. Pero ese número representa la tercera parte de la comunidad mundial", apuntó el exgobernador del estado Barinas.

"Sea quien sea el presidente de EEUU, la política internacional será la misma"

En tanto, Adán Chávez se expresó en relación con el virtual triunfo presidencial del demócrata Joe Biden. "No hay ninguna expectativa con que ellos vayan a cambiar en positivo respecto a Venezuela. En definitiva, la política internacional de EEUU, así como la que ellos desarrollan para su propio pueblo,", dijo.

En tanto, señaló que se trata de "una estructura que gobierna el país y que se ha mantenido de la misma manera desde que fundaron esa nación. Quienes dirigen esa estructura están tras bambalinas, pero con un gran poder económico y político". También cuestionó la demora en la definición de los resultados de la última elección en EEUU y dijo que "el establishment de ese país quiere seguir haciéndole creer a la comunidad mundial que ellos son un ejemplo de democracia".

Los "triunfos circunstanciales" de la derecha en América Latina

Sobre la avanzada de las fuerzas conservadoras en la región a partir de 2016 con el triunfo de Mauricio Macri y Jair Bolsonaro, Adán Chávez destacó que fueron "triunfos circunstanciales del imperialismo, porque el mapa geopolítico en nuestra América, que cambió, lo hizo definitivamente en positivo".

"El imperialismo y sus aliados no van a poder revertir esa realidad. Recuperamos Argentina, que vuelve al camino del progresismo y el gobierno de México lo dirige López Obrador", citó a modo de ejemplo.

Se pronunció asimismo acerca de las elecciones de febrero próximo en Ecuador: "hagan lo que hagan, no podrán descalificar a los candidatos de la revolución ciudadana".

Por último, se refirió a Cuba, país donde ejerce como embajador de Venezuela desde marzo de 2019. "Es importante recordar que el pueblo cubano está resistiendo las pretensiones del imperialismo desde hace casi 60 años", subrayó Adán Chávez.

