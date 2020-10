"Nigeria es un Estado neopatrimonial y los jóvenes claman justicia"

Los jóvenes de Nigeria han protagonizado una ola de protestas contra el abuso policial y la falta de oportunidades que sacudió al país entero durante semanas.

"Las manifestaciones comenzaron como reacción a la muerte de un joven por parte del Escuadrón Especial Antirrobo (Sars, por sus siglas en inglés) y luego se mezclaron otros reclamos", afirmó Silvia Perazzo, magister en Historia, especializada en África contemporánea.

Si bien la economía nigeriana –la segunda más grande del continente tras Sudáfrica– "es una de las que más crece en el mundo, no ha derramado ese crecimiento al resto de los habitantes".

"Es un Estado enemistado con la gente", sostuvo.

La experta caracterizó a Nigeria como un "un Estado neopatriomonial, donde los recursos públicos parecen ser parte de los gobernantes". "Es un modelo que necesita mucha mayor transparencia y prácticas de buena gobernanza", señaló al respecto. Y agregó que África, a 60 años de los procesos descolonizadores, están empezando a transitar algunos de esos cambios.

En ese sentido, Perazzo recordó que los jóvenes constituyen "la mayor parte de la población de Nigeria" y que exigen "una participación genuina en los partidos políticos, que no los persigan por sus ideas y que la justicia no sea corrupta".

"La corrupción tiene que ver con el clientelismo, un caso típico en África", apuntó la integrante del Grupo de Asuntos Africanos del Centro Argentino para las Relaciones Internacionales, quien agregó que "Nigeria necesita no depender de forma exclusiva de los ingresos del petróleo".

Aunque admitió que "falta mucho para institucionalizar una democracia participativa y abandonar las viejas prácticas políticas", el país parece encaminado "en la senda de los gobiernos estables" y a "escuchar los reclamos de la sociedad civil, que es cada vez más firme".

"En un mundo desagregado, la democracia funciona pésimo"

El auge de los partidos de ultraderecha, la irrupción del coronavirus y la caída de la economía global suponen desafíos que el mundo parece destinado a afrontar en manera conjunta.

"Estamos en un contexto opuesto al que se necesita", sostuvo Roberto Savio, periodista ítalo-argentino, analista político y cofundador de la agencia Inter Press Service (IPS), quien agregó que vivimos un "periodo de transición".

Savio se mostró preocupado porque "no se logra poner en marcha ni siquiera un acuerdo sobre el cambio climático, que es una urgencia dramática".

"No tenemos la capacidad de hacer acuerdos internacionales sobre nada", lamentó.

Por ello consideró que "el mundo está desagregado y hasta que no venga una idea fuerte que aglutine a la gente, no habrá grandes cambios". "El problema es encontrar una forma de gobernabilidad mundial. Para eso hay que descubrir valores que compartamos", adujo.

"Los movimientos del Me Too, el cambio climático y el racismo fueron todos impulsados por la gente joven. Pero, no participa. Si hubieran votado en Reino Unido, hoy no habría Brexit", afirmó el periodista.

También advirtió sobre la abulia que domina en las sociedades contemporáneas y señaló que "cuando uno elimina el respeto a la ciencia y nacen las fake news y surgen miles de teorías conspirativas, la democracia funciona pésimamente".

Por otra parte, se refirió al predominio del mundo financiero. "El poder económico es hoy más importante que el poder de los Estados. Hay 70 mil millones de dólares en los paraísos fiscales, lo que demuestra cómo los Estados han perdido el control", remarcó.

"Las finanzas no tienen nada que ver hoy con la economía, es un poder diferente, superior. La finanza es la única actividad humana del mundo sin organismos de regulación", concluyó.

En el programa se informó a su vez acerca de los ataques a objetivos franceses , que dejaron al menos tres fallecidos; las acusaciones cruzadas entre Armenia y Azerbaiyán por Nagorno Karabaj ; la posible extradición de una exagente de Pinochet de Australia a Chile; y la detención de cinco agentes chinos en EEUU.

