La lucha por el BID: "La Doctrina Monroe no se puede imponer más"

La apuesta del presidente Donald Trump para que un estadounidense esté al frente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha empañado las relaciones con la región.

"No es antirreglamentario, pero choca con los principios de reciprocidad, confianza y equilibrio que se generaron en torno al BID", señaló Juan Gabriel Tokatlian, vicerrector de la Universidad Torcuato Di Tella.

Además, sostuvo que la candidatura de Mauricio Claver-Carone guarda relación con "el núcleo duro republicano de la Florida", debido a sus "posiciones extremistas, fuertemente intervencionistas y propensas a invocar el uso de la fuerza en Cuba o Venezuela".

De esta forma, la propuesta de Trump "viene con una agenda que va a", aunque también a limitar la "proyección de la influencia" china en América Latina y a "hiperpolitizar" un organismo con reconocidos criterios técnicos.

Tokatlian aseguró también que "la candidatura de Trump en el BID responde a una lógica geopolítica superior al banco mismo y la región", ya que "EEUU quiere recuperar de algún modo una hegemonía fuertemente erosionada".

"EEUU puede tener gobiernos afines, pero esta no es la región del pasado. La Doctrina Monroe no existe más, ya no se puede imponer a sangre y fuego lo que EEUU quiere", subrayó el analista formado en la Universidad Johns Hopkins.

Con todo, remarcó que la imposición de Washington en el BID es posible porque en América Latina hay "un alto nivel de fragmentación", lo que impidió "llegar a un candidato de consenso" entre los postulantes latinoamericanos y caribeños.

Por ello, consideró que se debería aplazar la votación dentro del organismo "y esperar que pase la elección en EEUU, porque la posibilidad de que Trump sea derrotado es cada vez más esperable. Y a Joe Biden no le conviene tener un halcón republicano en el BID", concluyó.

¿Competencia entre países por la vacuna o cooperación global?

Las potencias mundiales se lanzaron a la carrera por encontrar una pronta vacuna contra el COVID-19, lo que ha despertado el debate en torno al llamado "nacionalismo de las vacunas" y la cooperación entre países.

"La OMS dice que este nacionalismo es una peligrosa estafa porque no hay seguridad si no todos están seguros", dijo el periodista Marcelo Justo.

Así, la "recomendación es que haya una cooperación, algún acuerdo que permita un programa de vacunación en un planeta tan globalizado", subrayó.

Justo calificó la competencia entre China y EEUU en este campo como una "pálida copia de la Guerra Fría", aunque remarcó estrategias diferentes. "China ha dicho que la vacuna que está desarrollando va a ser unde acceso para todo el mundo".

Mientras Trump promete una para antes de las elecciones de noviembre, su aliado Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, se comprometió a "adquirir otras doce vacunas que se investigan a nivel mundial, entre unas 20 que ya están avanzadas".

El periodista mencionó además el caso del "Serum Institute de la India, que firmó un acuerdo con la Universidad de Oxford y farmacéutica AstraZeneca para tener una base de producción masiva en septiembre". "Su CEO dijo que una buena parte de la producción de esa vacuna debe ir a la India", a modo de asegurarse un lugar prioritario en el acceso.

"El que no solucione el problema de salud a nivel global tampoco lo hará a nivel de una sola nación", adujo el corresponsal del diario Página 12 en Londres, ya que de nada sirve una inmunidad individual en un mundo interconectado.

En el programa se informó a su vez acerca de la aprobación de leyes para afianzar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas; la designación del exlíder secesionista boliviano Branko Marinkovic como ministro de Planificación; la visita del presidente francés Emmanuel Macron a Beirut; y el discurso del Papa Francisco por el 75 aniversario del bombardeo a Hiroshima.

El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani, Patricio Porta y Diana Martínez Tancredi. Este programa se emite en vivo por Radio Cooperativa de lunes a viernes de 14 a 15, hora argentina.