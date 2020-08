75 años después del ataque a Hiroshima, "hace falta una autocrítica de EEUU"

Los bombardeos nucleares sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki dejaron un saldo estimativo de 250 mil víctimas, pero hasta el momento EEUU no manifestó su arrepentimiento. "Es un crimen incalificable y no hay ningún sentimiento de perdón", sostuvo el politólogo Atilio Borón, quien criticó el "relajamiento absoluto de los estándares morales".

El 6 y el 9 de agosto de 1945, hace 75 años, EEUU lanzó sus bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, pero hasta el momento no ha pedido perdón.

El politólogo Atilio Borón señaló que se trató de "un crimen incalificable", puesto que arrojaron la primera bomba "sin aviso previo y en hora pico". El intelectual, quien es parte de la campaña para declarar el 9 de agosto como "Día Internacional de los Crímenes estadounidenses contra la Humanidad", apuntó contra el "relajamiento absoluto de los estándares morales" que guía la política exterior de Washington.

"Hiroshima no era una ciudad con un destacamento militar importante, es decir, estaba desprotegida. Fue una especie de mensaje mafioso que podría haber sido evitado. Era innecesario matar, entre Hiroshima y Nagasaki, a un cuarto de millón de personas", agregó el pensador.

Borón lamentó la falta de una autocrítica oficial por parte de EEUU y recordó que "en su visita a Japón, se le preguntó a Obama si pediría perdón y dijo que no". "No era Reagan, Bush o Trump. Pero nunca se fue al fondo del tema, nunca se lo condenó", sostuvo. Recordó que "EEUU maneja la mitad del arsenal militar mundial, por lo que hay que ser conscientes de que ese recurso no tiene que usarse más y se tienen que destruir las bombas atómicas".

El académico remarcó "la articulación entre el mundo académico y los intereses del complejo militar industrial y "el nivel denorteamericano sobre lo que sucede en el mundo", lo que atenta contra la posibilidad de debatir el asunto.

"Se tiró una segunda después de haber visto los efectos devastadores de la primera. Es crucial debatir el tema, no solo para los críticos del imperialismo, sino para la sociedad norteamericana", concluyó.

"La prisión de Álvaro Uribe puede ser el renacer de la justicia"

La Corte Suprema de Colombia dicto la prisión domiciliaria preventiva del senador y expresidente Álvaro Uribe por los supuestos delitos de fraude procesal y soborno.

El exmandatario es investigado por haber sobornado a testigos para que declarasen en contra del senador opositor Iván Cepeda, quien vinculó a la familia Uribe con el paramilitarismo.

"Los militares manipulados por el abogado de Uribe dieron información que puede establecer el nexo entre Uribe y crímenes graves de lesa humanidad," indicó el periodista Javier Osuna.

Además, aseguró que existe "una vulnerabilidad en el entorno" del exjefe de Estado. "Hay un escándalo por el ingreso de dinero del", añadió en relación con el actual mandatario, delfín político de Uribe.

"Un amplio porcentaje de colombianos", sostuvo, "no se encuentra a gusto con el mandato de Duque, y no solo por sus decisiones, sino por la forma en que llegó al poder".

Por otra parte, Osuna dijo que "la evidencia probatoria contra Uribe no se puede subestimar". "Un tribunal que no contaba con el respeto de los colombianos comenzó a restablecer lo que deben hacer las instituciones que velan por la seguridad de los ciudadanos", afirmó.

Por ello, el periodista adujo que la decisión del Supremo "puede ser un aliciente para que haya un profundo despertar social, por lo que creo que es un catalizador de la movilización social".

En el programa se informó a su vez acerca de la potente explosión en la capital de Líbano, Beirut, tras estallar un cargamento de 2.750 toneladas de nitrato de amonio; y el acuerdo entre Ecuador y sus acreedores para reestructurar la deuda externa.

