José Dirceu, la leyenda: de guerrillero y exiliado al gobierno de Lula y la lucha contra Bolsonaro

José Dirceu, jefe de Gabinete durante el primer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, analizó en profundidad la situación política que atraviesa Brasil.

El histórico dirigente de la izquierda brasileña calificó al actual gobierno del presidente Jair Bolsonaro como "autoritario, militarista pro EEUU y oscurantista", y sostuvo que cuenta con el apoyo de "las milicias y las policías militares".

"Lo más grave es elcomo política de Estado" y explicó que si bien la derecha tradicional comprende "el riesgo que Bolsonaro representa para Brasil, no quiere que se lo aparte porque comparte su política económica".

Para Dirceu el actual gobierno busca suprimir la "diversidad en la sociedad". Admitió que "la oposición de izquierda fue muy golpeada y la clase obrera sufrió retrocesos en sus derechos, como la reforma laboral y de la seguridad social".

"Tenemos fuerza para derrotar a la extrema derecha"

Dirceu, uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores (PT) junto con Lula, evalúo escenarios posibles en los próximos comicios municipales del 15 de noviembre. "Será una elección muy disputada, infelizmente no hay unidad en el campo de la izquierda y la derecha es muy fuerte en Brasil", lamentó.

"El Lava Jato fue un gran juego político"

En cuanto a las elecciones presidenciales de 2022 , dijo que la izquierda es "una alternativa de gobierno" con "fuerza para derrotar unidos a la extrema derecha". "En 2018, Fernando Haddad, Ciro Gomes y Marina Silva obtuvieron un 45 por ciento de los votos", recordó. En ese sentido, expresó que el PT no debe "bajar la guardia en la lucha política cultural, en la organización y en la formación de la conciencia de la clase trabajadora". Como autocrítica agregó: "No lo hicimos y pagamos caro. No tenemos cómo".

En un buen castellano aprendido en Cuba y México, Dirceu se refirió también a la operación Lava Jato, la cuestionada causa a cargo de Sérgio Moro el exjuez que puso preso a Lula y poco después fue designado ministro de Justicia (ahora fuera de ese cargo). "Fue un instrumento político —afirmó— lo que no significa que no haya habido corrupción en las empresas estatales".

El lugar de Brasil y Sudamérica en el mundo

El histórico líder del PT trazó un arco histórico: "La corrupción fue la principal arma contra Getúlio Vargas y Juscelino Kubitschek. Jânio Quadros y Collor de Mello iban a poner. En los últimos años los procuradores manejaron la información segúny presentaron el problema como si fuera una responsabilidad de Lula y como si el PT fuese una organización criminal".

El neoliberalismo "todo lo que hizo fue destruir la industria brasileña de exportación de capitales y servicios, la integración latinoamericana y la democracia", aseguró Dirceu como prólogo a su análisis del pulso político en la región. "Hay fuerzas que se levantan ante el fracaso del neoliberalismo. Estamos en una etapa de transición, pero hay energías capaces de retomar el camino propio en Sudamérica", aseveró.

Según él "lay los BRICS cambiaron las reglas del juego geopolítico", lo cual "permitió a Brasil y a Sudamérica tener su lugar en el mundo". "Lula tenía un liderazgo mundial reconocido", en contraposición a Bolsonaro, dijo.

Dirceu, quien enfrentó a la última dictadura brasileña (1964-1985) y se refugió un tiempo en Cuba, recordó la figura de Fidel Castro como un faro que "anticipó muchos de los problemas que tiene la humanidad hoy: el ambiental, el del capital financiero, el de la concentración de la renta y la naturaleza del imperio".

