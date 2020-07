Trump al límite: asalto al BID y cierre del consulado chino en Houston

En medio de una creciente debilidad, el presidente de EEUU arremete contra China y tensa el vínculo con América Latina. "Trump busca violentar una norma no escrita del BID al imponer un candidato propio", señaló el historiador Waldo Ansaldi. El embajador César Mayoral dijo que las decisiones del mandatario demuestran "el nerviosismo en EEUU".

El presidente de EEUU, Donald Trump, intensifica su disputa con China tras el ultimátum dado para que cierre su consulado en la ciudad de Houston, Texas, en medio de una creciente debilidad interna.

"Esto es bastante impensado porque se trata de una provocación muy grande", apuntó César Mayoral, exembajador argentino en Canadá y China, quien agregó que la Casa Blanca ha desestimado "convenios consulares".

Además, señaló que la decisión de Trump "demuestra el nerviosismo de las autoridades de EEUU ante lo mal que les va con la pandemia y con la economía. Y lo mal que le puede ir electoralmente a Trump".

El diplomático indicó que el cierre del consulado chino obedece a una estrategia exterior de la actual administración norteamericana. "Se trata de unacon el 'America First'. Trump ha impuesto la ley del más fuerte. Y EEUU ya no es el más fuerte en términos comerciales", dijo.

Mayoral subrayó que "EEUU ha tratado de desestabilizar a China en Hong Kong, en India, en Tíbet", pero que esta "etapa es otra cosa". Así sus aliados no lo "van a seguir" porque "no tienen motivos para entrar en en una pelea que no es de ellos".

En tanto, se refirió a los posibles cambios en la relación bilateral si Joe Biden gana las elecciones del 3 de noviembre.

"Los demócratas se involucran en temas de derechos humanos y libertades, son privilegiados en materia de política exterior", sostuvo.

Y agregó: "Trump se equivoca, pero les abre una puerta a los chinos para ganar. El tema es que si gana, podría fortalecer su posición y sería un triunfo de lo irracional. China, en cambio, no tiene apuro en ganarle a EEUU, por eso no lo enfrentó nunca directamente".

¿Por qué EEUU quiere a un cubano-norteamericano al frente del BID?

El historiador Waldo Ansaldi analizó la decisión de la administración Trump de postular a su propio candidato, Mauricio Claver-Carone, para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un hecho inédito en la historia del organismo.

"Es algo que violenta una norma no escrita, pero mantenida a lo largo de los años de vida del BID, creado en 1959, en el contexto de la Alianza para el Progreso, contrapartida de la Revolución Cubana", aseguró.

Es que la titularidad del organismo siempre ha recaído sobre un latinoamericano, algo que reclamaron recientemente expresidentes y excancilleres de la región.

Para el académico, la jugada de Trump responde a que "enfrenta unas elecciones que se le han tornado desfavorables". "Claver-Carone es hijo de exiliados cubanos y furibundo anticomunista. Trump intenta captar votos de la comunidad cubana de Florida,", agregó.

La postulación de Claver-Carone también guarda relación con "el tipo de actitud de Trump frente a las reglas de la política internacional", es decir, "si los organismos internacionales no se sujetan a sus posiciones, él se va, como hizo con la OMS". Ansaldi apuntó además a "los intentos de invasión a Venezuela, y por extensión, la fuerte oposición a Cuba".

"Si Claver-Carone llega, puede dirigir los préstamos a los países que se acoplen a la política norteamericana", advirtió el historiador, por lo que afirmó que "América Latina necesita actuar de consuno frente y apostar a un modus vivendi de cooperación".

Por su parte, Mayoral coincidió con este panorama.

"El lobby cubano de Miami es el que pone al futuro presidente del BID. Las elecciones en Florida son determinantes para el resultado final. Trump busca que se registren muchos votantes cubanos y venezolanos", observó.

